Bartın'da trafik kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi defnedildi

Bartın'da 12 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan üniversite öğrencisi, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Bartın Terminal kavşağında 21 Mart Perşembe akşamı meydana gelen feci kazada iki araç çarpışmış, kazanın ardından refüjdeki elektrik direği ve trafik tabelalarına çarparak devrilen araçta bulunan Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kerim Yanık ağır yaralanmıştı. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yanık, 12 gündür yoğun bakım ünitesinde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Yanık'ın cenazesinin otopsinin ardından ailesine teslim edildiği ve defnedilmek üzere memleketi Samsun'un Bafra ilçesine götürüldüğü öğrenildi. - BARTIN