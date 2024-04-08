Samsun'da ve Havza'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılı kutlandı

Samsun'un Bafra ve Havza ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılı dönümü kutlandı.

Bafra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, şehit ve gaziler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ile Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, polis memurlarıyla tokalaştı ve 179. yıl dönümlerini kutladı.

Meydanda kutlama programı sonrasında, ilçede bulunan Asri Mezarlıkta şehit polis memurlarının kabirleri ziyaret edildi.

Havza

Havza'da Emniyet mensupları, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında İlk Kıvılcım Şehitler parkında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi.

Tören Havza Emniyet Müdür Vekili Mustafa Balcı tarafından anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marş'nın okunması ile sona erdi.

Törene, Balcı'nın yanı sıra Havza İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, Muharip Gaziler Havza İlçe Temsilcisi Harun Saat, muhtarlar, protokol üyeleri ile Emniyet mensupları katıldı.

Törenin ardından Havza İlçe Mezarlığı'na geçilerek burada okunan Kuran-ı Kerim'in ardından Havza İlçe Müftüsü Cemil Alıcı tarafından şehitler için dua edildi ve protokol üyeleri şehit kabirlerini ziyaret etti.

Tören sonrası Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ve beraberindeki muhtarlar Havza İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı'yı ziyaret ederek polis teşkilatının kuruluşunun 179. Yıl dönümünü kutladılar.

Etkinlikler kapsamında Havza İlçe Müftülüğü tarafından Kevser Camisi'nde şehit ve ebediyete intikal etmiş emniyet mensupları için Mevlid-i Şerif okundu ve dualar edildi.