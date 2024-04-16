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OMÜ Turizm Fakültesi'nde Sürdürülebilir Turizm Paneli Düzenlendi

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Samsun'un Bafra ilçesindeki Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi'nde, Turizm Haftası programları kapsamında "Sürdürülebilir Turizm Paneli" düzenlendi.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, panelde yaptığı konuşmada, "Sürdürülebilirliğin altında özgürlük yatıyor. Geçmişten gelen değerlere ne kadar saygılıysanız, sahip olduğunuz şeyi ne kadar biliyorsanız, ne kadar üretebiliyorsanız, sizler hikayeleri insanlara satabiliyorsunuz demektir. Turizm denilen şey öyle bir şey. Dikkat edilmesi gerekenler özgün değerlerin korunmasıdır. Sürdürebilmesi için, kendi varlığımıza ne kadar sahipsek, ne kadar önemsiyorsak, sürdürebilir turizmi de benimsememiz lazım. Bu bölgemizde bizi özgün kılan rekabetimizi turizme kazandırmalıyız." ifadelerini kullandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 116 farklı ülkeden 6 bin 200'ün üzerinde öğrencisi olduğunu belirten Ünal, "Farklı ülkelerde 200 kadar öğrenciye uluslararası ticaret eğitimi verildi. Öğrenciler kendi kültürünün tüketim analizini yapmalı, üniversitelerin stratejik yeri ve öneminin olduğunun altını çizmek isterim. Diğer bir konu bu şehrin nasıl anılması, nasıl görünmesidir. Bununla alakalı iyi karar verilmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

OMÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut ise "Sürdürülebilirlik bir yaşam felsefesidir. Samsun sürdürülebilir turizm konusunda oldukça önemli avantajlara sahiptir. 17 ilçemizin tamamında sürdürülebilir turizm konusunda cazibe merkezleri vardır." diye konuştu.

Panelin, Kapadokya Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi işbirliği ile hazırlandığını söyleyen Yetkin Bulut, "Samsun Turizm Master Planında da sürdürülebilir turizme özel bir bölüm açılmış ve anlam yüklenmiştir. Raporda da ifade edildiği üzere ilimiz içme suyu kalitesi, su ve katı atık arıtma, mavi bayraklı plaj sayısı, sanayinin OSB'ler ile toplulaştırılması ile çevre sorunlarına karşı aldığı önlemlerle, rakip destinasyonlara göre ciddi rekabet üstünlüğüne sahip görünmektedir. Bu manada ilimizin yöneticilerinin turizme gereken önemi ve katkıyı vermesi, ilimizin turizm gelirlerinden hak ettiği payı almasında son derece önemli bir faktördür. Bu manada şanslı olduğumuzu ifade etmek isterim." dedi.

Panelde, Kapadokya Üniversitesinden Doç. Dr. Mehmet Bahar, Akdeniz Üniversitesinden Doç. Dr. Murad Alpaslan Kasalak ve OMÜ Turizm Fakültesinden Doç. Dr. Mutlu Kaya tarafından katılımcılara konuyla ilgili bilgiler aktarıldı.

Panele Samsun Valisi Orhan Tavlı, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, fakülte akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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