Samsun'da Boşanma Aşamasındaki Eşi Silahla Yaralayan Kişi Tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla ağır yaralayan kişi tutuklandı.

Eşini sokak ortasında silahla ağır yaralayan ardından intihar girişimde bulunan İsmail Y'nin (70) hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kemal Paşa Mahallesi Turna Sokak'ta dün, boşanma aşamasındaki İsmail Y. (70) ile eşi Yıldız Y. (43) tartışma yaşamış, tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Y, silahla ateş ederek karısını başından ve göğsünden yaralamıştı. Kaçan İsmail Y'yi arayan ekipler, zanlının evinde aynı silahla intihar girişiminde bulunduğunu belirlemiş, yaralı karı koca faklı hastanelere kaldırılmıştı.