Samsun'da Kayınbiraderini Öldüren Genç Kadına 25 Yıl Hapis Cezası
Samsun'un Bafra ilçesinde kayınbiraderini tabancayla ateş ederek öldüren genç kadına mahkemece 25 yıl hapis cezası verildi.
4 Ekim 2023 tarihinde Kızılırmak Sedde Yolu üzerinde meydana gelen olayda, 55 ALF 980 plakalı otomobilin önünde Murat Bakar (33) silahla vurulmuş halde ölü bulunmuş, jandarmanın soruşturması neticesinde olayın faili olarak Murat Bakar'ın kardeşinin eşi Şehri Bakar (22) gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Bafra Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Şehri Bakar'a 25 yıl hapis cezası verildi.
Şehri Bakar'ın eşinin de cezaevinde olduğu öğrenildi. - SAMSUN