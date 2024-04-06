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Samsun'da Kadir Gecesi Programları Düzenlendi

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Samsun'un Bafra ve Havza ilçelerinde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Bafra Müftülüğünce Hacı Salih Yıldız Camisi'nde organize edilen program, akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Ardından din görevlileri tarafından mevlid ve ilahiler okundu.

Bafra Müftülüğü Şube Müdürü İhsan Barut'un sohbeti sonrası yapılan dua ve enderun usulü kılınan teravih namazı ile program sona erdi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın yanı vatandaşların katıldığı program sonrası cemaate, Bafra Belediyesi tarafından ikramda bulunuldu.

Havza

Kadir Gecesi dolayısıyla Havza'daki camilerde yoğunluk oluştu.

Kevser Camisi'nde Havza Müftülüğünce düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunup, hatim duası yapıldı.

Namaz çıkışı ise Havza Belediyesi ve Havza Ülkü Ocakları tarafından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, herkesin Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Programa CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, Havza Ülkü Ocakları Başkanı Yasin Köz de katıldı.

Kadir Gecesi münasebetiyle tarihi Yörgüç Paşazade Mustafa Paşa Camisi'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif de ilgi gördü.

Camide muhafaza edilen Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i, dua ve salavatla cami imamı Fahrettin Gündüz tarafından ziyarete açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kadir Gecesi Samsun Bafra Havza Kültür Yaşam Güncel Haberler

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