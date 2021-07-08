ATM'DE BULDUĞU 18 BİN LİRAYI POLİSE TESLİM ETTİ
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ATM'DE BULDUĞU 18 BİN LİRAYI POLİSE TESLİM ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da ödeme yapmak için bir bankanın ATM'sine giden Serkan Zabun (25), para yatırmaya çalışırken bankamatiğin açılan haznesinde 18 bin lira buldu.

Bursa'da ödeme yapmak için bir bankanın ATM'sine giden Serkan Zabun (25), para yatırmaya çalışırken bankamatiğin açılan haznesinde 18 bin lira buldu. Hazneyi kapatamayınca polise haber veren Zabun, 'Benim olmayan bir şeyi almam' dedi.

Olay, Salı akşamı merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Kartından para çekmek ve borcunu kapatmak için bir bankanın ATM'sine giden Serkan Zabun, kartı bankamatiğe taktıktan sonra para haznesi açıldı. Haznede yüklü miktarda para olduğunu gören Zabun, önce hazneyi kapatmaya çalıştı. Haznenin kapanmadığını gören Zabun, parayı aldı. İddiaya göre o sırada arkasında duran bir adam Zabun'a parayı sordu. ATM'nin bozulduğunu ve paranın bankaya ait olduğunu söyleyen Zabun, tanımadığı bu kişi tarafından 'Parayı bana ver' denilerek tehdit edildi. Arkadaşlarına haber veren Zabun, önce tanımadığı adamdan kurtuldu, ardından da parayla birlikte Küçükbalıklı Polis Merkez Amirliği'ne gitti. Burada parayı polise teslim eden Zabun, ifadesinin ardından evine gitti. Zabun'un bulduğu paranın 18 bin lira olduğu tespit edildi.

"BİR ADAM BENDEN PARAYI İSTEDİ"

Olaydan sonra yaşadıklarını anlatan Zabun, 'Akşamüzeri eve giderken bir ödemem vardı, ATM'ye gideyim dedim. Bir ödemem için para yatıracaktım. Tam parayı yatırayım dedim hazne açıldı içinde bir miktar para vardı. Hazne de kapanmıyordu. Zorladım ama yapamadım. Bütün parayı aldım içinden. Sonra arkadan bir adam geldi. Bir tomar parayı görünce bana ne olduğunu sordu. Ben de ATM'nin verdiğini, paranın bana ait olmadığını söyledim. O da parayı kendisine vermemi istedi. Ben de 'Senin olmayan şeyi neden sana vereyim" dedim. Sonra adam sert yapmaya başladı. ben de arkadaşlarıma haber verdim. Arkadaşlarım gelince adam beni bıraktı ödemesini yapmak için ATM'ye yöneldi. O da ödeme yapacakmış ama ATM bozuk olduğu için kartı da gitti parası da gitti. Sonra polisi aradım, onlara durumu anlattım. Karakola geldik, tutanak tutuldu, ifade verdim. Paranın hepsini buraya teslim ettim. Yaklaşık 18 bin lira olduğunu öğrendim? dedi.

18 bin lira, polis ekipleri tarafından ilgili bankaya iade edildi.

ATM'DE BULDUĞU 18 BİN LİRAYI POLİSE TESLİM ETTİ
ATM'DE BULDUĞU 18 BİN LİRAYI POLİSE TESLİM ETTİ
ATM'DE BULDUĞU 18 BİN LİRAYI POLİSE TESLİM ETTİ
ATM'DE BULDUĞU 18 BİN LİRAYI POLİSE TESLİM ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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