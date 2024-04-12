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Kısıtlama kapsamındaki ürünlerin ihracatı devam mı ediyor? İsrail iddiasına art arda yalanlamalar geldi

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Türkiye'nin İsrail'e 'yasak' kapsamındaki ürünlerin ihracatının devam ettirdiğine yönelik iddialar kamuoyunda infiale neden olurken Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuyla ilgili art arda açıklamalar geldi.

TİCARET BAKANLIĞINDAN YALANLAMA GELDİ

Ticaret Bakanlığı'nca sosyal medya platformu X üzerinden yapılan "İsrail'e yasak kapsamındaki ürünlerin ihracatının devam ettiğine dair iddialar tümüyle yalandır" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Bugün sosyal medyada yer verilen "yasak kapsamındaki ürünlerin İsrail'e ihracatının devam ettiğine dair iddialar tümüyle yalandır, itibar edilmemelidir.

"MANİPÜLATİF HABER İÇERİKLERİ TÜMÜYLE YANLIŞTIR"

Bilindiği üzere, devletimizin aldığı karar gereği, toplam 54 ürün grubuna ait 1.019 farklı gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan ürünlerin İsrail'e ihracatı Ticaret Bakanlığı tarafından durdurulmuştur. Söz konusu ürünlerin ihracatına ilişkin gümrük beyannamelerinin tescil işlemleri, 9 Nisan 2024 tarihi saat 09.00'dan itibaren durdurulmuştur. Bu kapsamda, 9 Nisan 2024 Salı günü sabah 09.00 itibarıyla, yasak konusu ürünlerin İsrail'e ihracatına ilişkin olarak, herhangi bir ihracat beyanname tesciline kesinlikle izin verilmemektedir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif haber içerikleri tümüyle yanlıştır."

Kısıtlama kapsamındaki ürünlerin ihracatı devam mı ediyor? İsrail iddiasına art arda yalanlamalar geldi

BİR AÇIKLAMA DA İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden de konuya ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'Türkiye'nin İsrail'e yönelik ihracat kısıtlaması kapsamındaki ürünler, İsrail'e ihraç edilmeye devam ediyor' iddiası doğru değildir." denildi.

"TOPLAM 54 ÜRÜN GRUBUNUN İHRACATI DURDURULMUŞTUR"

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi; "Bilindiği üzere Ticaret Bakanlığı, 9 Nisan itibarıyla İsrail'e ihracatın kısıtlanacağını duyurmuştur. Devletimizin aldığı karar gereği, toplam 54 ürün grubuna ait bin 19 farklı gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan ürünlerin İsrail'e ihracatı Ticaret Bakanlığı tarafından durdurulmuştur. Söz konusu ürünlerin ihracatına ilişkin gümrük beyannamelerinin tescil işlemleri, 9 Nisan 2024 tarihi saat 09.00'dan itibaren durdurulmuştur. Bu kapsamda yasak konusu ürünlerin İsrail'e ihracatına ilişkin olarak herhangi bir ihracat beyanname tesciline kesinlikle izin verilmemektedir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif paylaşımlara itibar etmeyiniz."

Kısıtlama kapsamındaki ürünlerin ihracatı devam mı ediyor? İsrail iddiasına art arda yalanlamalar geldi

Kısıtlama kapsamındaki ürünlerin ihracatı devam mı ediyor? İsrail iddiasına art arda yalanlamalar geldi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Ticaret Bakanlığı Türkiye İsrail Dünya Ekonomi Güncel Haberler

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