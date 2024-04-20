23 Nisanda noterler açık mı? 23 Nisanda noterler çalışıyor mu, kapalı mı olacak? 23 Nisan 2024 Salı günü noterler çalışıyor mu?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri başlamış durumda ve 23 Nisanda noterler açık mı? Sorusu merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Hafta sonu noterlerin açık olup olmadığı, özellikle işlem yapmak isteyen vatandaşlar için önemli bir soru. Nöbetçi noterler, hafta sonları da hizmet vererek bu ihtiyacı karşılıyorlar. Peki, 23 Nisanda noterler açık mı? 23 Nisanda noterler çalışıyor mu, kapalı mı olacak? 23 Nisan 2024 Salı günü noterler çalışıyor mu?

23 NİSANDA NOTERLER AÇIK MI?

23 Nisan, resmi olarak tatil ilan edilmiştir. Bu nedenle, okullar, noterler ve resmi daireler kapalı olacak. Üniversiteler ve liseler de bu özel günde tatil edilecektir. Yani 23 nisan tarihinde noterler de kapalıdır. Buna göre 23 Nisan 2024 Salı günü noterler kapalıdır.

23 NİSAN BANKALAR TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olduğu için bankalar kapalı olacaktır. Buna göre 23 Nisan'da İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Halkbank, Akbank, Vakıf Bank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Denizbank, Finansbank, ING Bank kapalı olacaktır.

23 NİSAN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kutlanmaktadır. 23 Nisan Çarşamba günü noterler, bankalar, eczaneler, borsa, belediyeler, kaymakamlıklar ve diğer tüm kamu kurumları kapalı olacak. Okullar ve üniversitelerde benzer şekilde eğitim faaliyetlerine ara verecek.