23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle, ülkede devlet daireleri gibi bankalar da kapalı olacak. Bu durum, havale, EFT gibi işlemlerin gerçekleştirildiği bankaların durumunu merak ettirenler arasında. Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank gibi bankaların çalışma durumu da araştırılıyor. 23 NİSAN BANKALAR AÇIK MI? 23 Nisan Salı günü bankalar çalışıyor mu? Ziraat, Vakıf, Halkbank, Akbank/ İşte ayrıntılar...

23 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI?

23 Nisan'da bankalar da dahil PTT, okullar ve devlet daireleri kapalı olacak. 24 Nisan'da ise hastaneler, okullar, devlet daireleri, PTT'ler açık olacak. PTT, okullar ve devlet daireleri gibi kurumlar 24 Nisan'da da açık olacaklar. Ayrıca, hastaneler de normal çalışmalarına devam edecek ve acil servisler hizmete açık olacak.

ZİRAAT, VAKIFBANK, HALKBANK, GARANTİ AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olduğu için Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Garanti Bankası gibi bankalar da kapalı olacaktır. Bu nedenle, 23 Nisan'da banka şubeleri ve diğer bankacılık hizmetleri sunan birimler çalışmayacak. Müşterilerin bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek için bu durumu göz önünde bulundurması önemlidir.

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR?

Çoğu banka şubesi hafta içi sabah saat 09:00'da hizmet vermeye başlar ve akşam saat 17:00'de kapanır. Ancak, öğle arası uygulamaları ve Cuma günleri erken kapanma gibi bazı özel durumlar olabilir. Öğle arası saatleri bankadan bankaya değişiklik gösterebilir, bu yüzden müşterilerin özellikle bu konuda bankalarının uygulamalarını kontrol etmeleri önemlidir.