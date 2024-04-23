BORSA BUGÜN KAPALI MI? Borsa, 23 Nisan Salı günü açık mı kapalı mı? Borsa tatil mi?
BORSA BUGÜN KAPALI MI? Borsa, 23 Nisan Salı günü açık mı kapalı mı? Borsa tatil mi? 23 Nisan Salı günü Borsa'nın faaliyet gösterip göstermeyeceği merak konusu oldu. Borsa tatil mi, yoksa işlem yapılabilir mi? Bu soruların yanıtları yatırımcılar tarafından büyük bir merakla bekleniyor.
2024 yılında resmi tatillerin gündeme gelmesiyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın hafta içi bir güne denk gelmesi bazı soruları beraberinde getirdi. Özellikle, bu özel günün hafta içi olması nedeniyle bazı hizmetlerin durumu merak konusu oldu. Borsa işlem saatleri de bu sorular arasında yer aldı. BORSA BUGÜN KAPALI MI? Borsa, 23 Nisan Salı günü açık mı kapalı mı? Borsa tatil mi? İşte ayrıntılar...
BORSA BUGÜN KAPALI MI?
22 Nisan 2024 Pazartesi günü resmi tatil olmayacak ve borsa o gün boyunca tam gün açık olacak. Ancak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi bir tatil olduğundan, borsa o gün kapalı olacak.
2024 yılında Türkiye'de resmi olarak kutlanacak tatillerin takvimi şu şekildedir:
- 1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
- 9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi
- 10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
- 11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
- 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
- 23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
- 1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
- 19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
- 15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
- 16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
- 17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
- 18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
- 19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
- 15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
- 30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
- 29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı
Bu tatil takvimi doğrultusunda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi bir tatildir ve borsa da kapalı olacaktır.