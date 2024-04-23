2024 yılında resmi tatillerin gündeme gelmesiyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın hafta içi bir güne denk gelmesi bazı soruları beraberinde getirdi. Özellikle, bu özel günün hafta içi olması nedeniyle bazı hizmetlerin durumu merak konusu oldu. Borsa işlem saatleri de bu sorular arasında yer aldı. BORSA BUGÜN KAPALI MI? Borsa, 23 Nisan Salı günü açık mı kapalı mı? Borsa tatil mi? İşte ayrıntılar...

BORSA BUGÜN KAPALI MI?

22 Nisan 2024 Pazartesi günü resmi tatil olmayacak ve borsa o gün boyunca tam gün açık olacak. Ancak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi bir tatil olduğundan, borsa o gün kapalı olacak.

2024 yılında Türkiye'de resmi olarak kutlanacak tatillerin takvimi şu şekildedir:

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Bayramı 15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

Bu tatil takvimi doğrultusunda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi bir tatildir ve borsa da kapalı olacaktır.