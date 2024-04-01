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2 Nisan Salı okullar tatil mi? Yarın okul yok mu?

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31 Mart yerel seçimleri öncesinde tatil açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tatil açıklamasında bulundu. Peki, 2 Nisan Salı okullar tatil mi? Yarın okul yok mu?

2 NİSAN SALI OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen yazıda, "Eğitim kurumları, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde asıl işlevlerinden farklı olarak seçmenlerin oy kullanmalarına imkan verecek şekilde hazırlanmaktadır.

Seçimlerin özelliği nedeniyle oyların sayım işlemi akşam geç saatlerde bitmekte, bu durum da eğitim kurumlarının aynı gün içerisinde eğitim öğretime hazır hale getirilmesini engellemektedir.

Bu nedenle Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumları, eğitim öğretime hazır hale getirilmeleri bakımından 1 Nisan 2024 Pazartesi günü tatil edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

2 Nisan Salı günü ile ilgili bir açıklama olmayıp eğitim öğretim faaliyetleri devam edecektir.

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Osman Demir
Osman Demir
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