Manisa'da Ramazan Bayramı öncesi arife günü kurulacak pazar yerleri açıklandı.

Manisa merkez ilçeleri Yunusemre ve Şehzadeler'de arife günü kurulacak olan pazarlar belirlendi. Manisa Pazarcılar Odası, vatandaşların mağdur olmaması ve arife günü bayram alışverişlerini rahat bir şekilde yapmaları için merkezde 3 pazar yerinin hizmet vereceğini söyledi. Şehzadeler ilçesinde; Bedesten, salı pazarı ve perşembe pazarı, Yunusemre'de ise millet çarşısı pazarı arife günü kurulacağı belirtildi. - MANİSA