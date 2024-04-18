TBMM Genel Kurulu Başkanlık Divanı Teşekkül Etmediği İçin Toplanamadı

TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, birleşimin başında, katip üyelerin yerini almaması üzerine Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirtti.

Bunun üzerine Önder, birleşimi, TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel gündemiyle 23 Nisan Salı günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.