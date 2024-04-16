Barcelona-PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barcelona-PSG maçı şifresiz mi?

Uefa Şampiyonlar Ligi maçı heyecanla beklenen müsabakada Barcelona- Psg karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Barcelona- Psg maçı şifresiz mi? Barcelona- Psg maçı hakemi kim? Barcelona- Psg maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Barcelona- Psg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barcelona- Psg maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

16-04-2024 BARCELONA VS PSG MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Barcelona ile PSG arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, CBC Sport, Exxen kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

BARCELONA-PSG MAÇI CBC SPORT CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BARCELONA-PSG MAÇI EXXEN CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BARCELONA-PSG MAÇI HANGİ GÜN?

Barcelona-PSG Maçı, 16 Nisan Salı günü oynanacak.

BARCELONA-PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Barcelona-PSG Maçı, saat 22:00 başlayacak.

BARCELONA-PSG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Barcelona ve PSG, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçı, Barcelona'da, Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak.