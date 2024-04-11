'İsrail'e ihracat devam ediyor' iddiasına iki kurumdan yalanlama

Ticaret Bakanlığı tarafından 9 Nisan sabah saat 09.00 itibarıyla, yasak konusu ürünlerin İsrail'e ihracatına ilişkin olarak, herhangi bir ihracat beyanname tesciline kesinlikle izin verilmediğine dikkat çekilerek, "Kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif haber içerikleri tümüyle yanlıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bugün sosyal medyada yer verilen "yasak kapsamındaki ürünlerin İsrail'e ihracatının devam ettiği"ne dair iddiaların tümüyle yalan olduğu belirtilerek, bunlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

"MANİPÜLATİF HABER İÇERİKLERİ TÜMÜYLE YANLIŞTIR"

Devletin aldığı karar gereği, toplam 54 ürün grubuna ait 1019 farklı gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan ürünlerin İsrail'e ihracatının Ticaret Bakanlığı tarafından durdurulduğunun anımsatıldığı paylaşımda, "Söz konusu ürünlerin ihracatına ilişkin gümrük beyannamelerinin tescil işlemleri, 9 Nisan 2024 tarihi saat 09.00'dan itibaren durdurulmuştur. Bu kapsamda, 9 Nisan 2024 Salı günü sabah saat 09.00 itibarıyla, yasak konusu ürünlerin İsrail'e ihracatına ilişkin olarak, herhangi bir ihracat beyanname tesciline kesinlikle izin verilmemektedir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif haber içerikleri tümüyle yanlıştır." ifadelerine yer verildi.

"İDDİALAR DOĞRU DEĞİL"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden de konuya ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'Türkiye'nin İsrail'e yönelik ihracat kısıtlaması kapsamındaki ürünler, İsrail'e ihraç edilmeye devam ediyor' iddiası doğru değildir." denildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Bilindiği üzere Ticaret Bakanlığı, 9 Nisan itibarıyla İsrail'e ihracatın kısıtlanacağını duyurmuştur. Devletimizin aldığı karar gereği, toplam 54 ürün grubuna ait bin 19 farklı gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan ürünlerin İsrail'e ihracatı Ticaret Bakanlığı tarafından durdurulmuştur. Söz konusu ürünlerin ihracatına ilişkin gümrük beyannamelerinin tescil işlemleri, 9 Nisan 2024 tarihi saat 09.00'dan itibaren durdurulmuştur.

Bu kapsamda yasak konusu ürünlerin İsrail'e ihracatına ilişkin olarak herhangi bir ihracat beyanname tesciline kesinlikle izin verilmemektedir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif paylaşımlara itibar etmeyiniz."