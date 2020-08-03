Atlı polislerden Avcılar sahilinde maske ve 'sosyal mesafe' uyarısı İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliği'ne bağlı 2 atlı polis, bugün 12.00-16.00 saatleri arasında Avcılar sahilinde devriye görevi yaptı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliği'ne bağlı 2 atlı polis, bugün 12.00-16.00 saatleri arasında Avcılar sahilinde devriye görevi yaptı. Sahilde piknik yapıp yürüyüş yapanlara koronavirüs tehdidine önlem amacıyla maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları yolunda çağrı yapan polisler büyük ilgi gördü. 'Ödül' ve 'İmre' isimli atların üzerindeki polisleri görenlerden bazıları hatıra fotoğrafı çektirirken, bazıları da selfie yaptı.

Atlı polisler, Avcılar'dan önce Kurban Bayramı'nın birinci günü Bakırköy'deki Florya, ikinci günü Kadıköy İlçesi Bostancı Sahili'nde üçüncü gününde Fatih İlçesi Gülhane Parkında, aynı saatlerde devriye görevi yapmıştı.

Kaynak: DHA