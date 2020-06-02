Asker adaylarına koronavirüs testi ADANA'da, normalleşme sürecine geçilmesinin ardından askere gidecek olan gençler, Seyhan Devlet Hastanesi'ne gelerek, koronavirüs testi yaptırdı.

ADANA'da, normalleşme sürecine geçilmesinin ardından askere gidecek olan gençler, Seyhan Devlet Hastanesi'ne gelerek, koronavirüs testi yaptırdı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını engellemek amacıyla uygulanan kısıtlamaların ardından normalleşme takvimi hayata geçirilmeye başlandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından askerlik celp döneminde açılmasının ardından silah altına alınacak gençler, Seyhan Devlet Hastanesi'ne gelerek, koronavirüs testi yaptırmaya başladı. Sabah erken saatlerden itibaren hastane önünde uzun kuyruklar oluşturan gençlerin testlerinin negatif çıkmasının ardından silah altına alınacağı öğrenildi. Test yaptırmak için bekleyenler, "Testimiz negatif çıkarsa, belirlenen tarihte askere gidip vatani görevimizi yapacağız" dedi.

Kaynak: DHA