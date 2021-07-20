ARAZİDE TOPLUCA İLERLEYEN 113 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
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ARAZİDE TOPLUCA İLERLEYEN 113 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'ın Erciş ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 113 Afgan göçmen, toplu olarak yürürken yakalandı.

VAN'ın Erciş ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 113 Afgan göçmen, toplu olarak yürürken yakalandı.

İlçe Jandarma Asayiş Bölük Komando Komutanlığı Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Jandarma Suç Araştırma Timi ve istihbarat birimleri ile güvenlik korucuları, arazi tarama faaliyetleri sırasında Haydarbey Mahallesi kırsalında yürüyerek ilerleyen göçmen grubunu fark etti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, gruplar halinde saklanmaya çalışan ve yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 113 göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

ARAZİDE TOPLUCA İLERLEYEN 113 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
ARAZİDE TOPLUCA İLERLEYEN 113 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
ARAZİDE TOPLUCA İLERLEYEN 113 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
ARAZİDE TOPLUCA İLERLEYEN 113 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Arazide topluca ilerleyen 113 kaçak göçmen yakalandı
Arazide topluca ilerleyen 113 kaçak göçmen yakalandı
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