Aksaray'da taksinin çarptığı yaya öldü AKSARAY'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Fevzi Onakbaş (20 ), ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

AKSARAY'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Fevzi Onakbaş (20 ), ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Aksaray-Adana karayolunun, 27'nci kilometresinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Fevzi Onakbaş'a, Recep Göral (69) yönetimindeki 51 T 0146 plakalı taksi çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Onakbaş'ı yapılan ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Onakbaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA