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Takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

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Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkarak takla attı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ağır yaralandı.

Takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

AKSARAY - Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkarak takla attı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza saat 01.00 sıralarında Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nden şehir merkezi istikametine seyreden Atakan K. idaresindeki 68 ADR 922 plakalı Toyota marka otomobil, virajı alamayan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve kontrolden çıkması sonucu refüje çıkarak önce takla attı, sonra karşı şeride geçti. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ağır yaralanırken kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri yaralıyı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polisin inceleme yaptığı kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aksaray Acil Durum Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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