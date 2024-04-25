Aksaray İl Halk Kütüphanesi'nin Koleksiyonu Güncel Tutma Çabası

KEMAL ONUR ATALAY

(AKSARAY)- Aksaray İl Halk Kütüphanesi Müdürü Çağatay Van, "Koleksiyonumuzu mümkün olduğu kadar yeni bir halde tutmaya çalışıyoruz. Bu konuda dezavantajlı olduğumuz binamızın yapısından dolayı çalışma alanlarını genel okuyucunun koleksiyonu kullanma alanlarından ayrı tutmamız pek mümkün olmadığı için bu anlamda bir sıkıntı yaşıyoruz" dedi.

1926 yılında kurulan Aksaray İl Halk Kütüphanesi'nde elle yazılmış, sanatsal, tarihsel ve içerik değeri olan, kitap, gazete, dergi, mektup, ferman, berat, levha, hilye, hat ve benzeri eserler Bölge Yazma ve Basma Eserler Kütüphanelerine gönderilirken, Türkçe kaynaklar hala kütüphanede yer almaya devam ediyor. Kütüphane hakkında bilgi veren Aksaray İl Halk Kütüphanesi Müdürü Çağatay Van, şunları söyledi:

"Aksaray İl Halk Kütüphanesi hizmet binası, Türkiye'de kurulduğu günden beri aynı amaca hizmet ederek Cumhuriyet'in ilk dönemlerinden bugüne kadar vermiş olduğu hizmet noktasında aynı adreste bulunan ender binalardan bir tanesidir. Binamız 1924 yılında genç cumhuriyetin yeni vatandaşlarını ortaya çıkartabilme, onları yurttaş bilinciyle yetiştirebilmenin bir aracı olarak 1924 yılında yapımına başlanmış, 1926 yılında da yapımı tamamlanarak hizmete girmiştir. Halk Evi olarak hizmete giren Aksaray İl Halk Kütüphanesi binası daha sonraki dönemlerde çeşitli unsurlarla hizmet vermekteyken çok uzunca bir süredir. İl Halk Kütüphanesi olarak Aksaray'a hizmet verme durumundadır.

"KÜTÜPHANEMİZDE 39 BİN 97 KİTAP BULUNUYOR"

239 bin 97 kitaba sahibiz. Şu anda kütüphanemizde yaklaşık 10 yıl öncesine kadar elle yazılmış olan kitaplar değil ama 24 ve 28. yıllar arasında harf inkılabına kadar olan sürede basılmış olan Osmanlıca eserler bulunmaktaydı. Daha sonra bakanlığımızın genelgesiyle bunlar tüm Türkiye'deki kütüphanelerden Bölge Yazma ve Basma Eserler Kütüphanelerine toplandı. Şu anda elimizde sadece Türkçe kaynakları bulunmaktadır. Biz toplum ve kütüphanenin vermiş olduğu hizmet anlayışına göre istatistiklendirme yaptığımız için ben genel 2023 yılı sonu istatistiklerimizden bahsedeyim; 26 bin 474 üyemiz var. 32 bin 317 okuyucumuza ödünç kitap vermişiz ve toplam okuyucu sayısını 82 bin 108 toplam okuyucu olarak tamamlamışız.

"AKSARAY TARİHİNDEKİ KİTAPLAR DEĞERLENDİRİLİYOR"

Biz Aksaray özelinde Kent Kitaplığı diye tanımladığımız küçük bir bölümde Aksaray tarihindeki kitapları değerlendiriyoruz. Aksaray'la ilgili yapılan çalışmaları değerlendiriyoruz. Genel Türk tarihi ve Türkiye tarihi olarak tanımlayacağımız kitaplar da 900 konu başlığı altında genel tarih raflarımızda okuyucunun hizmetinde bulunmaktadır. Öncelikle elimizden geldiği kadar koleksiyonu güncel tutma çabası içerisindeyiz. Ne kadar güncel kitaplar, ne kadar okuyucu talepleri, kitaplar koleksiyonunda bulunursa, ödünç verme servisindeki akış o kadar hızlı oluyor. Bu konu üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Son dönem kitapları veya okuyucunun talep ettiği kitapları, okuyucular arasındaki yaptığımız küçük anketlerle veya onların yapmış olduğu bildirimlerle genel müdürlüğümüzden talep ediyoruz. Koleksiyonumuzu mümkün olduğu kadar yeni bir halde tutmaya çalışıyoruz. En önemli sebeplerden bir tanesi bu. Bu konuda dezavantajlı olduğumuz binamızın yapısından dolayı, binanın işlevinin yetersizliğinden dolayı arzu ettiğimiz şekilde çalışma alanlarını genel okuyucunun koleksiyonu kullanma alanlarından ayrı tutmamız pek mümkün olmadığı için bu anlamda bir sıkıntı yaşıyoruz. Daha iyi bir bina, daha iyi bir nitelikli yerleşim bizler için okuyucu akışının daha fazla olmasına imkan sağlayacaktır. Buna rağmen diyebilirim ki kent merkezinde konumlu olmanın avantajıyla bizler genel anlamda hem okuyucu sayımızdan hem ödünç verme sayımızdan oldukça memnunuz."