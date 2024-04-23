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Aksaray'da 23 Nisan Kutlamalarında İlk Talimat: Ağaçlandırma Yapın

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Aksaray'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında ilkokul 2. sınıf öğrencisi Nisa Nur Uzun, geçici olarak valilik görevini devraldı. Yeni vali, ilk talimatında şehirde ağaçlandırma çalışmalarının yapılmasını istedi.

Aksaray'da 23 Nisan kutlamaları nedeniyle Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu'ndan geçici görevi devralan ilkokul 2. sınıf öğrencisi Nisa Nur Uzun'un ilk talimatı "Ağaçlandırma yapın" oldu.

Yurt genelinde olduğu gibi Aksaray'da da coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde şehrin yeni valisi 23 Nisan İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Nisa Nur Uzun oldu. Yeni Vali Nisa Nur Uzun ve beraberindeki yardımcıları Metehan Uğurlu, Yusuf Emir Aslan ve Eda Nisa Zengin, öğretmenleri Hatice Aydoğdu ile birlikte Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu'ndan görevi devraldı. Valilik makamında ilk olarak yardımcılarını ağırlayan Vali Uzun, ilk talimatında, "Her binanın önüne bir ağaç dikilsin. Sonra valilik tarafından belirlenen bir alanda ağaçlandırma yapın. Vatandaşlar bayramlarda oralarda piknik yapsın, bayramlarını kutlasın" dedi. Daha sonra Orman İşletme Müdürlüğü ile telefon bağlantısı yapan Vali Uzun, müdürlük ekiplerinden ağaçlandırmanın başlatılmasını istedi. Özel isteği olarak 23 Nisan İlkokulu'nun bahçe düzenlenmesini isteyen minik Vali, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çalışma yapmasını talep etti. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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