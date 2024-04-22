Alkollü direksiyon başına geçti, kaza yapınca "Bindirin götürün" dedi

Elektrik direğine çarptıktan sonra direğin araç üzerine devrilmesi sonucu hurdaya dönen aracın sürücüsü ağır yaralandı

AKSARAY - Aksaray'da 1.40 promil alkollü vaziyette direksiyon başına geçen sürücü aydınlatma direğine çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada demir direk arabanın üzerine devrilirken, ağır yaralanan sürücü kendisine müdahale eden sağlık ekiplerine "Omuzum ağrıyor, bindirin götürün" dedi.

Kaza, Yunus Emre Mahallesi 15. Bulvar TOKİ yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, TOKİ istikametinden şehir merkezi istikametine seyreden Mücahit D. idaresindeki 68 ABB 733 plakalı otomobil, aşırı hız yapan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjde bulunan demir aydınlatma direğine çarptı. Aydınlatma direğinin aracın üzerine düşmesi ve çarpışmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, sürücü Mücahit D. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından araç içinden çıkarılan sürücü yola yatırılırken, haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Müdahale esnasında sağlık görevlileri yaralının bilincinin kapanmaması için sorular sorarken, yaralı sürücü, "Omuzum ağrıyor, bindirin götürün" dedi. İlk müdahalesinin ardından ambulansa taşınan yaralı sürücü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Sürücü tedavi altına alınırken, yapılan kan testinde 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin inceleme yaptığı kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.