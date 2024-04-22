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Minik öğrenciler trafik eğitimi alarak jandarmayı karşıladı

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Aksaray'da trafik eğitimi vermek için köy okuluna gelen jandarma ekipleri minik öğrenciler tarafından trafik kurallarının bulunduğu pankartlarla karşılandı. Eğitimde meydana gelen bir kazayı canlandıran minikler, akülü araç kullanarak trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendi.

Minik öğrenciler ellerindeki pankartlarla jandarmayı kapıda karşıladı

Yaşanan bir kazayı canlandıran öğrenciler akülü araç kullanarak trafik kurallarını öğrendi

AKSARAY - Aksaray'da trafik eğitimi vermek için köy okuluna gelen jandarma ekipleri minik öğrenciler tarafından trafik kurallarının bulunduğu pankartlarla karşılandı. Eğitimde meydana gelen bir kazayı canlandıran minikler, akülü araç kullanarak trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendi.

Yılda binlerce insanın hayatını kaybettiği ve yaralandığı, milyonlarca lira maddi hasarla ülke ekonomisini etkileyen kazaların önüne geçilmesi ve en aza indirilebilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri minik öğrencilere eğitimler vererek trafik kurallarını aşılıyor. Aksaray genelinde ilçe, belde ve köy okullarına bir bir giderek ilk, orta ve lise seviyesindeki öğrencilere eğitimler veren trafik jandarması ekipleri, öğrenciler tarafından da ilgiyle karşılanıyor. Yine bir eğitim için Aksaray'ın Ortaköy ilçesindeki Ozancık Ortaokuluna giden trafik jandarması ekipleri okul kapısında minik öğrencilerin trafik kuralları içeren pankartlarıyla karşılandı.

Okulda, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce oluşturulan uygulamalı trafik eğitim sınıfında jandarma ekipleriyle bir araya gelen minik öğrencilere uygulamalı olarak trafik eğitimi verildi. Minik öğrencilere akülü araç kullandırarak meydana gelen yaralamalı bir kazayı bile canlandırmalı olarak anlatan jandarma ekipleri, yaralılara yönelik yapılacak ilk müdahaleleri de anlattı. Kırmızı ışık ve emniyet kemerinden yaya geçidi ve telefon kullanmaya kadar birçok trafik kuralının anlatıldığı eğitimin sonunda minik öğrencilere trafik kurallarını içeren kitap ve yine trafik kurallarına dikkat çekilen boyama kitabı hediye edildi.

"Öğrencilerimiz hayatları boyunca unutamayacağı bir tecrübe ediniyor"

Eğitimlerin ardından bir açıklama yapan Okul Müdürü Hakan Çırçır (31), uygulamalı trafik eğitim sınıfının jandarma tarafından projelendirilerek açıldığını belirterek, "Buraya Aksaray Güzel Sanatlar Lisesinden öğrenciler ve öğretmenler gelerek çalışma yaptılar. Güzel bir sınıf oldu. Burası Aksaray'da uygulamalı trafik eğitimi verilen sınıf noktasında ilk. Bu bizim için çok önemli. Bizim öğrencilerimizin burada eğitim almaları trafik konusunda uygulamalı olarak eğitim alması çok önemli. Burası sadece Ozancık köyümüze değil bölgeye hizmet eden bir okul. Civar köylerden de öğrenciler buraya gelerek eğitim aldılar. Öğrencilerin birebir uygulamalı olarak eğitim alması ileriki dönemlerde hayatları boyunca unutmayacağı bir tecrübe ediniyorlar. Bu konuda jandarmamıza teşekkür ederiz" dedi.

Uygulamalı olarak trafik eğitimi alan öğrenciler ise trafik kuralları çerçevesinde bilmedikleri birçok şeyi öğrendiklerini belirterek ekiplere teşekkür etti. Eğitimin sonunda toplanan tüm öğrenciler jandarma ekipleriyle birlikte hep bir ağızdan "Trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım" diyerek mesaj verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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