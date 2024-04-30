Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde eden Gülistan Gönen'i tebrik etti

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Okul Sporları Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye birincisi Gülistan Gönen ile bilek güreşi tuttu.

Sezai Karakoç Ortaokulu öğrencisi genç sporcu Gönen ile beraberindekiler Vali Kumbuzoğlu'nu ziyaret etti.

Bir süre sohbet ettiği Gönen ile bilek güreşi yapan Kumbuzoğlu, yaptığı açıklamada, genç sporcuya başarısından dolayı tebrik etti.

Her alanda çok çalışarak iyi yetiştiren kız çocuklarının ön palana çıkmaya devam ettiğini aktaran Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

"Valiyi yenerek tam şampiyon oldun. Başarılarının devamını diliyorum. Bilek güreşi bambaşka bir spor dalıdır. Gülistan kızımız gibi başarılı sporcuların sayılarının artması gerekiyor. Sportif başarılar beraberinde akademik başarıları da getiriyor. Gülistan kızımız Aksaray'da bu dalda Türkiye birincisi olan ilk sporcumuz. Devamının da geleceğine inanıyoruz. Kızlarımızın başarıları bizim gurur kaynağımız."