Aksaray'da köpek saldırısıyla yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı
Aksaray'da evine gittiği arkadaşının köpeği tarafından kulağından ısırılan Muhammet Ali A. (12), yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Aksaray'da evine gittiği arkadaşının köpeği tarafından kulağından ısırılan çocuk yaralandı.
Yenimahalle'de oturan bir arkadaşını ziyarete giden Muhammet Ali A. (12), arkadaşının köpeğinin saldırısına uğradı.
Kulağından ısırılan küçük çocuğun arkadaşı, köpeği Muhammet Ali A'dan uzaklaştırmayı başardı.
Yaralanan ve büyük korku yaşayan Muhammet Ali A, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.