Aksaray'da KOM ekipleri tarafından ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Aksaray'da KOM ekiplerinin yaptığı çalışmada bir şahıstan 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir şahsın kaçak silah ticareti yaptığı ve ruhsatsız tabanca bulundurduğu bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri kimliği ve adresi belirlenen B.C. (52) isimli şahsı takibe aldı. 2 gün yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon için düğmeye basan KOM ekipleri şüpheliyi üzerinde 2 ayrı ruhsatsız tabanca ile birlikte yakaladı. Ele geçirilen silahlara el konulurken yakalanan şahıs sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - AKSARAY