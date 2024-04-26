Aksaray'da Trafiğe Uygunsuz Araç Kontrolü Yapıldı

Aksaray'da trafiğe uygunsuz araç kontrolü yapan polis ve bekçiler araç ön camlarında bulunan filmleri bir bir söktü.

Edinilen bilgiye göre, meydana gelen kazaların önlenmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri şehrin en işlek caddesinde uygulama yaparak görüş mesafesini yüzde 70'ye kadar düşürmesi ve kazalara neden olabilmesi sebebiyle araçlarda film kontrolü yaptı. Durdurulan araçların birçoğunun ön camında koyu cam filmleri görülürken bekçi ve polis ekipleri bu araçlardaki cam filmlerini bir bir söktü. Sürücülerin ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirildiği denetimde ayrıca araçlarda trafiğe uygun olmayan aksesuar ve aydınlatma gibi kontroller de yapıldı. Araçlarda abart egzoz ve havalı korna gibi uygunsuzluklar da kontrol edilirken birçok araca cam filmi ve uygun olmayan aksesuardan ceza kesildi. - AKSARAY