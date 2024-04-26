Aksaray'da çocuğa otomobil çarptı, ağır yaralandı
Aksaray'da yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza sonrası çocuk hastaneye kaldırıldı ve sürücü gözaltına alındı.
Aksaray'da yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Ömer U. (23) idaresindeki 68 ADF 675 plakalı otomobil, 91. Cadde'de yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Salih Bedri'ye (11) çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bedri'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.