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Aksaray'da Alkollü Sürücü Aydınlatma Direğine Çarptı

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Aksaray'da alkollü vaziyette direksiyon başına geçen sürücü, aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken, sürücü ağır yaralandı ve sağlık ekiplerine yardım istedi.

Aksaray'da alkollü vaziyette direksiyon başına geçen sürücü aydınlatma direğine çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada demir direk arabanın üzerine devrilirken, ağır yaralanan sürücü kendisine müdahale eden sağlık ekiplerine "Omzum ağrıyor, bindirin götürün" dedi.

Kaza, Yunus Emre Mahallesi 15. Bulvar'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyreden Mücahit D. (37) idaresindeki 68 ABB 733 plakalı otomobil, aşırı hız yapan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjde bulunan demir aydınlatma direğine çarptı. Aydınlatma direğinin aracın üzerine düşmesi ve çarpışmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, sürücü Mücahit D. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından araç içinden çıkarılan sürücü yola yatırılırken, haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Müdahale esnasında sağlık görevlileri yaralının bilincinin kapanmaması için sorular sorarken, yaralı sürücü, "Omzum ağrıyor, bindirin götürün" dedi. İlk müdahalesinin ardından ambulansa taşınan yaralı sürücü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Sürücü tedavi altına alınırken, yapılan kan testinde 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin inceleme yaptığı kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aksaray 3.Sayfa Güncel Haberler

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