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Aksaray'da Halk Otobüsü Sürücüsü Bıçaklandı

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Aksaray'da bir halk otobüsü sürücüsü, güzergah dışına çıkma talebini yerine getirmediği yolcu tarafından bıçaklandı. Olay sonucunda yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray'da halk otobüsü sürücüsü, güzergah dışına çıkma talebini yerine getirmediği yolcu tarafından bıçaklandı.

Abdurrahman Ç. (19), Atatürk Bulvarı'nda özel halk otobüsü sürücüsü Alattin O'dan güzergah değiştirmesini istedi.

Alattin O, bu talebi yerine getirmeyince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdurrahman Ç, üzerindeki bıçakla Alattin O'yu bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaya olarak kaçan şüpheli Abdurrahman Ç, ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Aksaray Ulaşım Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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