ABD'den Türkiye'ye tahliye olan basketbolcu: Türkiye'nin önlemleri çok iyi
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ABD'den Türkiye'ye tahliye olan basketbolcu: Türkiye'nin önlemleri çok iyi

Koronavirüsten (Covid-19) dolayı 990 Türk vatandaşı Los Angeles, New York ve Washington'dan gerçekleşen özel uçuşlarla Türkiye'ye döndü.

ABD'den Türkiye'ye tahliye olan basketbolcu: Türkiye'nin önlemleri çok iyi
28.04.2020 12:00 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:01

Koronavirüsten (Covid-19) dolayı 990 Türk vatandaşı Los Angeles, New York ve Washington'dan gerçekleşen özel uçuşlarla Türkiye'ye döndü. ABD'den Türkiye'ye tahliye uçuşu ile dönen vatandaşların arasında başarılı basketbolcu Yağızhan Selçuk tahliye sürecini sürecini Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

Koronavirüs salgını nedeniyle THY tarafından ABD ile Türkiye arasındaki uçuşların 27-28 Mart'ta durdurulması üzerine dönüş yapamayan Türk vatandaşları için Los Angeles, New York ve Washington'dan 990 kişi Türkiye'ye döndü. ABD'den Türkiye'ye dönen vatandaşların arasında  ABD'nin Montana Grizzlies takımında oynayan 20 yaşındaki başarılı basketbolcu Yağızhan Selçuk, Demirören Haber Ajansı'na  Türkiye'ye dönüş sürecini ve Ankara Gölbaşı'ndaki Ankara Üniversitesi KYK yurdunda geçen karantina sürecini anlattı.

"HEP ÜLKEMDE OLMAYI İSTEDİM"

Montana Üniversitesi'nde spor bursuyla eğitim gören basketbolcu  Yağızhan Selçuk, "Daha bu durumlar ciddileşmeden Amerika'daydım. Ülkeme dönme şansı bulamadım çünkü okulumdan ayrılıp başka bir okula geçme durumum vardı. Bundan dolayı bekleyip bu durumun belli olmasını ondan sonra müsait bir zamanda Türkiye'ye dönmek istiyordum ancak zamanla koronavirüs git gide ciddileşti. Uçuşlar kapatıldı. Türkiye'ye geri dönemedim. Hep ülkemde olmayı istedim" açıklamasını yaptı.

"KONSOLOSLUK İLE İRTİBATA GEÇTİM""ABD'de koronavirüs dalga dalga yayılırken, ailemin yanında olmak istedim"diyen Selçuk, "Ailemden duyduğum kadarıyla Türkiye, ABD ve başka ülkelerden uçuşlar kaldırarak öğrencileri ya da vatandaşları geri getirecek diye duydum. Bunun üzerine Los Angeles Konsolosluğunu aradım" diye konuştu. "Türkiye'nin önlemleri çok iyi "diyen Selçuk, tahliye uçuşuna katılmak istemenizle birlikte 14 gün boyunca Türkiye'ye geldikten sonra karantinaya girmeyi de kabul etmeniz gerekiyor. Ben de o süreçteyim. Mutluyum" ifadelerine yer verdi.

"YURTTA İNSANLARA GAYET İYİ BAKILIYOR"

İlk geldiklerinde koronavirüs testi yapıldığını ve pozitif çıkanların hastanede tedavi altına alındığını belirtten 20 yaşındaki başarılı basketbolcu, "Yurtta günde 3 öğün iyi yemekler veriliyor. Günde 2 litre su veriliyor. Gayet insanlara iyi bakılıyor. Günlük olarak ateşimizi ölçüyorlar ve geldiğimiz ilk gün koronavirüs testi yapıldı. Pozitif çıkanları hastaneye götüreceklerini söylediler. Negatif çıkanların da burada 14 gün boyunca kontrol sürecinde devam edeceklerini söylediler. 14 gün boyunca daha buradayız. Karantinamız başlamış bulunmakta" açıklamasını yaptı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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