29 Temmuz 2021 Haberleri
29 Temmuz 2021 Manşet Haberleri.
- Alevler arasında can pazarı! 85 yaşındaki kadın ve 61 yaşındaki kızı kurtarıldı
- Türkiye felaketi yaşıyor! 7 ilde 21 noktada orman yangınları sürüyor
- Türkiye'de süren orman yangınları NASA haritasında! Kırmızı noktaların yoğunluğu dikkat çekici
- Galatasaray'dan 7. transfer! Berkan Kutlu, KAP'a bildirildi
- İş insanının sır intiharı! Geride bıraktığı not her şeyi çözecek
- Aleyna Tilki, Türkiye'deki yangınlar nedeniyle 'Sır' şarkısının klibini erteledi
- CHP'li Engin Özkoç, Bakan Soylu'ya sabotaj iddiasını sordu: Sabotaj bulgusu yok, aşırı sıcaklıklar üzerinde duruluyor
- Soma'da orman yangını başladı, 8 arazöz müdahale ediyor
- Son Dakika: Marmaris'teki yangında bir kişi hayatını kaybetti
- Orman yangını çıkarmaya çalışan yabancı uyruklu 2 PKK'lı terörist yakalandı
- İtfaiyeye su taşırken can veren 25 yaşındaki Şahin'in son paylaşımı hüzne boğdu
- Tüyler ürperten fotoğraflar! Hava kararınca Marmaris'teki yangının büyüklüğü ortaya çıktı
- Konferans Ligi'nde Petrocub'u rövanşta da 1-0 yenen Sivasspor, 3. ön eleme turuna yükseldi
- Yardım feryatları yürek sızlatan kadınla ilgili sevindiren haber! Bursa Belediye Başkanı devreye girdi
- İlişki yaşadığı kadını öldüren şahıs, mahkemede 'Pişmanım' diyerek ağladı
- Manavgat'taki yangını çıkardığı iddia edilen kişilere linç girişimi
- Amerikalı yıldız Megan Fox'tan çok konuşulacak itiraf: Gençlik yıllarımda cinsel fantezi oyuncakları kullandım
- Muş'ta arabaya giren yılan İstanbul'a kadar aileyle birlikte yolculuk yaptı
- Sık sık gerginlik yaşadığımız Yunanistan'dan Türkiye'ye yardım teklifi: Yangına müdahale için hazırız
- Bin fidan bağışı yapan Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci'ye meydan okudu
- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'dan esnafa müjde! KDV indirimlerinin süresi uzatıldı
- Trabzonspor, Dorukhan Toköz transferini KAP'a bildirdi
- Marmaris'te yangını kaydeden vatandaştan dikkat çeken sözler: Biri ormanı ateşe verdi bak
- Son Dakika: Türkiye'de 29 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 60 kişi vefat etti, 22 bin 161 yeni vaka tespit edildi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesindeki Bakanlarla görüştü
- Survivor Ezgi'den denizin ortasında beğeni toplayan bikinili pozlar
- İBB UKOME Toplantısı'ndan ulaşım zammı çıktı! Tam bilet 4 lira 5 kuruş oldu
- Trabzonspor, Dorukhan'ın ardından Emre Mor'u da kadrosuna katıyor
- Adana, Kilis, Kütahya ve Köyceğiz'deki orman yangınları kontrol altına alındı
- Ronaldo'nun eski sevgilisi Irina Shayk'ın peş peşe üstsüz paylaşımları ortalığı salladı
- Alevlerin sardığı Bodrum'da korkulan oldu! Yangın lüks otele sıçradı
- Adana Demirspor durmuyor! Dünyaca ünlü futbolcu David Luiz ile her konuda anlaşmaya varıldı
- Sarıklı görüntüleri tartışma yaratan Tuğamiral Mehmet Sarı görevden alındı
- Polatlı'da kışla içinde yangın çıkartmaya çalışan zanlının konutu terk etmemesine karar verildi
- Marmaris'teki yangını oyun oynayan çocuklar çıkardı iddiası! Pedagogların karakola gelmesi bekleniyor
- İBB'nin UKOME toplantısında gergin anlar! Fena sinirlenen İmamoğlu kendini tutamadı
- ABD karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı uzatmalara götüren Filenin Sultanları, son sette kaybetti
- İzmir ve Balıkesir'de ormanlara giriş yasaklandı
- TFF'nin başlattığı orman projesinde her sarı kart için 1, kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilecek
- Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan bir acıyla daha yıkıldı: Kuzeni beyin kanamasından öldü