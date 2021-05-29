28 Mayıs 2021 Haberleri
28 Mayıs 2021 Manşet Haberleri.
- Bulgaristan'da ABD askerlerinin bir fabrikaya yanlışlıkla düzenlediği baskın paniğe neden oldu
- Fazla kilolarıyla objektiflere takılan Hande Doğandemir, mayoyla spor yaptı
- Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı
- Bay Tahmin programının sevilen sunucusu Fikret Engin, şeker komasına girip yoğun bakıma alındı
- Sedat Peker'e verilen koruma kararında imzası olan Selami Altınok konuştu! 'FETÖ izi' iddiasına sert çıktı
- Kuzu kuzu gelmezlermiş! Devler Ligi finalinin verildiği Porto'da sokaklar kana bulandı
- Ezber bozan araştırma: Sinovac ölüm vakalarına karşı BioNTech'den daha etkili
- Pentagon, YPG/PKK'nın da dahil olduğu program için bütçeden 522 milyon dolar istedi
- ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman: S-400 yaptırımları için alternatifler sunduk, karar Türkiye'nin
- Milli Eğitim Bakanlığı, telafi eğitiminin detaylarını paylaştı! Öğretmenlere ek ders ücreti verilecek
- Son Dakika: Anadolu Efes, Euroleague'de Final Four ilk maçında CSKA Moskova'yı 89-86 mağlup etti ve finale yükseldi
- Uçurumun kıyısında eline aldığı sazla bekleyen genç, polise 5 saat ecel teri döktürdü
- Unicredit, Türkiye'nin büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti
- Özlem Yıldız, tatil sezonunu açtı! Bikinisiyle tüm gözleri üzerine çekti
- Beşiktaş'ın kalecisi Ersin'den iddialı sözler: Atanın ile tutanın iyiyse şampiyon oluyorsun
- Kaynak makinası kıvılcımı, 3 iş yeri ile 2 kamyonu yaktı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taksim Camii paylaşımı
- Ham petrol taşıyan tanker kıyıya sürüklendi, İstanbul Boğazı'nda trafik askıya alındı
- Mesut Özil, Almanya'yı kalbinden sildi! Fenerbahçeli oyuncu, Ay-Yıldızlı takıma destek verdi
- Son Dakika: Türkiye'de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 164 kişi vefat etti, 7 bin 773 yeni vaka tespit edildi
- Aleyna Çakır'ın ev arkadaşından davanın seyrini değiştirecek ifade: Aleyna'yı zorla çalıştırıp parasını alıyordu
- Lazio Başkanı, ezeli rakibe imza atan teknik direktörün üzerine yürüdü
- Nüfusunun yüzde 36'sını aşılayan İngiltere'de Kovid-19 vakaları artışa geçti
- Kendisini muayene eden doktoru bıçakla yaralayan saldırgan tutuklandı
- Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı dünya şampiyonu oldu!
- İki kardeş, kazada hayatını kaybetti
- Fenerbahçelilere voleybolu sevdiren Rus transfer! Güzelliğiyle taraftarları büyüledi
- Töre cinayetinde kız kardeşi İrem'i öldürdüğünü itiraf eden ağabey, mahkemede çark etti
- Ezan okundu, Taksim Camisi dolup taştı! Turistler de hatıra fotoğrafı çektirdi
- Meteoroloji uyardı! Hafta boyunca sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor
- Yalıkavak Marina'dan Mehmet Ağar açıklaması: Şirketimizdeki görevi sona erdi
- İğrenç olay! 15 yaşındaki yeğenine fuhuş yaptıran hala tutuklandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde Kuran'ı Kerim okudu
- Tamir etmek için beton mikserinin altına giren şoför, feci şekilde can verdi
- Galatasaray'ın başında kupa kazanan Riekerink, 3. Lig takımı İskenderunspor'la anlaştı
- Burdurlu çiftçi, tarlasına inen Kanadalı paraşütçüyle buluştu: Alman çikolatası olmasa da çikolatamızı verdik
- Japonlar yazdı! 5 ülke daha sahada destan yazan Türk SİHA'ları için sıraya girdi
- G.Saray başkan adayı Yiğit Şardan: İkinci başkanımız Abdurrahim Albayrak olacak
- Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak
- Emre Belözoğlu: Erol Bulut ile karşı karşıya geldiğimiz doğru değildir