24 Ocak 2021 Haberleri
25.01.2021 01:15 | Son Güncelleme: 25.01.2021 01:19
24 Ocak 2021 Manşet Haberleri.
- Cemal Hünal'ın ardından Survivor'da bir diskalifiye şoku daha! Ünlülerden bir yarışmacı daha adaya veda etti
- Mısırlı sevgilisiyle birinci ayını kutlayan Şeyma Subaşı'ndan aşk mesajı: Melisa'dan sonra ikinci her şeyim
- Ülkü ocağını ziyaret ettiği için eleştirilen Albay Ersever'den açıklama: Israrlı davet sonrası icabet ettim
- İtalya'da veri hatası nedeniyle bir hafta sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı
- Rus protestoculara 'Cüneyt Arkın gibi' diyen Nevşin Mengü'ye ünlü oyuncudan yanıt gecikmedi
- Çin'de artık anüsten alınan örneklerle de koronavirüs testi yapılacak
- İran Dışişleri Bakanı Zarif: Azerbaycan'ın Karabağ'ı almasından mutluyuz
- Hatayspor, 90+8'de attığı golle Gaziantep'ten puanla döndü
- Deniz Akkaya, iç çamaşırlı yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı
- Brezilya takımı Palmas başkanı ve 4 futbolcuyu taşıyan uçak düştü! Kurtulan olmadı
- Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! 6 kentimizde kuvvetli yağış, 4 bölgede de fırtına bekleniyor
- Meksika'nın ABD sınırındaki Tamaulipas eyaletinde yanmış 19 cansız beden bulundu
- Erkek arkadaşı, 16 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti! Mide bulandıran olay karnı büyüyünce ortaya çıktı
- Efsane dizi Lost'un Danielle Rousseau'su Mira Furlan yaşamını yitirdi
- Konuta büyük zam yolda! Kademeli olarak yüzde 50'ye varan fiyat artışı bekleniyor
- SpaceX uzaya tek seferde 143 uydu fırlattı
- Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in küvet sahnesi gündeme damga vurdu
- Kiracı 'Allah belanızı versin' yazılı not bırakıp evini yaktı, binayı dumanlar sardı
- Bayern Münih, Schalke 04 deplasmanında farklı kazandı
- Cengiz Ünder attı, Leicester City FA Cup'ta tur atladı
- Ünal Karaman, Göztepeli futbolculardan da İstiklal Marşı'nda bayrağa dönmelerini istedi
- Yeni Malatyaspor'dan Youssouf Ndayishimiye itirafı: Transfer için Galatasaray'la görüştük
- Fatih Terim transferini istediği oyuncuları tarif etti: Önemli ekonomik katkılar sağlayacak isimler istiyorum
- Son Dakika: Türkiye'de 24 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 140 kişi vefat etti, 5 bin 277 yeni vaka tespit edildi
- Müthiş geri dönüş gerçekleştiren Beşiktaş durdurulamıyor! Liderliği sürdürdüler
- AK Partili kadın meclis üyesine hakaret eden belediye başkanı yardımcısı, görevden uzaklaştırıldı
- Fenerbahçe'yle ilk antrenmanına çıkan Mesut Özil 67 numarayı giyecek
- Avrupa Birliği, korona aşısı üreticilerine dava açmaya hazırlanıyor
- Yasmin Erbil kırmızı elbiseli pozuyla nefesleri kesti
- Fatih Karagümrük, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup etti
- ABD'de koronavirüs aşısı yaptıran bir kişi, saatler sonra hayatını kaybetti
- Biden'ın Beyaz Saray'a giden yolda 'kara para' ile desteklendiği iddia edildi
- Nusret'in 10 güzelle Dubai'de çektiği kahve videosu olay oldu
- Hastaneye giderken direksiyon başında rahatsızlanan sürücü, yaşamını yitirdi
- Dünya gündeminden düşmeyen Türk İHA'ları şimdi de Netflix belgeselinde
- Çarığa benzeyen peribacası görenleri kendine hayran bırakıyor
- Minareye Türk bayrağı asmaya çıkan gencin intihar ettiği sanılınca ekipler alarma geçti
- TRT Belgesel'in pişmaniye paylaşımına İzmit Belediyesi'nden yanıt gecikmedi: Başkenti İzmit'tir
- Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu
- Kırmızı Oda dizisinin Kumru'su Aslıhan Gürbüz, çiftçi oldu