21 Ocak 2018 Haberleri
21 Ocak 2018 Manşet Haberleri.
- Askerin Karadan Afrin'e Girdiği Yere Köylüler Türk Bayrağı Dikti
- AK Parti'li Vekil Duyurdu: Afrin Operasyonunda Yüzde Yüz Yerli Füzeler Kullanıldı
- Anadolu'nun İlk Camisinde Afrin Operasyonuna Katılan Askerler İçin Dua Edildi
- Sivas'ta Afgan Kadın, İmam Nikahlı Kocası Tarafından Defalarca Bıçaklanarak Öldürüldü
- Reyhanlı'yı Vuran Roketlerin Atıldığı İki Hedef İmha Edildi
- ABD'de Askeri Helikopter Düştü: 2 Pilot Öldü
- Sosyal Medyada Terör Propagandası Yapan 18 Kişi Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı
- Bilal Erdoğan, Afrin'de Görev Alan İHA'ların Kontrol Merkezini Ziyaret Etti
- Afrin'den Atılan Roketlere Türkiye'den Misliyle Karşılık Geldi!
- Rıdvan Dilmen: Vida, Tosic'i Kesinlikle Kesemez
- Komandoların Afrin'e Yemin Ederek Girdiği Anların Görüntüleri Ortaya Çıktı
- Afrin'e Giden Mehmetçik'ten Kendisine Mikrofon Uzatan Muhabire Tarihi Yanıt
- Reyhanlı'da Tablo Ağırlaştı: Yaralı Sayısı 47'ye Ulaştı!
- Antayaspor-Beşiktaş Maçında Medel'in Pozisyonu Tartışma Yarattı
- BM Güvenlik Konseyi Afrin Operasyonunu Görüşmek Üzere Bugün Toplanacak
- Beşiktaş Deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 Mağlup Etti
- Kanlar İçinde Kalan Ronaldo İki Gol Attığı Maçı Tamamlayamadı
- Zeytin Dalı Harekatının Yönetildiği Hatay'daki Karargahın Fotoğrafları Yayınlandı
- Kadıköy'de Afrin Operasyonunu Protesto Etmek İsteyen 12 Kişi Gözaltına Alındı
- PYD/PKK'lı Teröristler Reyhanlı'nın Ardından Kilis'e de Roketle Saldırdı
- Atiker Konyaspor-Trabzonspor Maçında Kalp Krizi Geçiren Şakir Aydın Yaşamını Yitirdi
- Kınık: Afrin'den Çıkmak İsteyen Sivil İnsanların Çıkışına YPG Güçleri İzin Vermiyor
- Bayern Münih Evinde Werder Bremen'i 4-2 Mağlup Etti
- Afrin'de 9 Köy ÖSO'nun Kontrolüne Geçti, Suriye'de Harita Değişti
- Beşiktaşlı Domagoj Vida İlk Lig Maçına Çıktı
- ABD'den Afrin Açıklaması: Operasyon Sınırlı Olmalı!
- Kilis'te Gençler Konvoy Oluşturup Askere Destek Verdi
- Erdoğan Uyarmıştı, Polisi Gören HDP'liler Arkalarına Bakmadan Kaçtı
- Manisasporlu Futbolcular Formalarını Sahaya Bırakarak Yönetimi Protesto Etti
- Bahçeli'den Erdoğan'a Afrin Operasyonuyla İlgili Destek Telefonu
- Teröristlerin Silah ve Mühimmat Deposu Böyle İmha Edildi
- Afrin'le İlgili Sosyal Medyada Başlatılan Kara Propaganda Çöktü
- 52 Bin Korucu Zeytin Dalı Harekatı İçin Emir Bekliyor
- Galatasaray'da Gomis Kayserispor Kadrosuna Alınmadı
- Hakem Hatalı Penaltı Verdi, Altınordulu Genç Futbolcu Topu Taca Gönderdi
- Taraftar, Kalecinin Su Şişesini Çalıp İçine Tuvaletini Yaptı
- Galatasaray, Tecrübeli Kaleci Carrasso'nun Sözleşmesini Feshedecek
- Afrin'den Reyhanlı'ya Yine Roket Atıldı, Yaralı Sayısı 37'ye Yükseldi, 1 Ölü Var
- Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya BM Tepkisi: Teröristlerin Yanında Olmasını İstemeyiz!
- Arda Turan Attığı Golden Sonra Mehmetçik'e Selam Gönderdi