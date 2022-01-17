18 Ocak Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

18 Ocak Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 18 Ocak'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 18 Ocak Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER



AVCILAR

NO: 9828082

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah BABADAĞ, ESKİ İSTANBUL sk// BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah ESKİ İSTANBUL, ŞAFAK sk bölgelerinde 18/01/2022 09:00:00 - 18/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9747896

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah BAHAR sk bölgelerinde 18/01/2022 00:00:00 - 18/01/2022 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9747904

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah BAHAR sk bölgelerinde 18/01/2022 00:00:00 - 18/01/2022 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9747905

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah GÜLBAHAR sk bölgelerinde 18/01/2022 00:00:00 - 18/01/2022 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Haberler.com - Gündem