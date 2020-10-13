12 Ekim 2020 Haberleri
13.10.2020 00:15 | Son Güncelleme: 13.10.2020 00:19
12 Ekim 2020 Manşet Haberleri.
- Sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi
- Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu
- Arsene Wenger'den Uluslar Ligi eleştirisi: Kurtulmak lazım
- Ünlü şarkıcı Ferman Toprak'ın eşine şiddet uyguladığı iddia edildi
- Fuhuş çetesinin kaçırdığı genç kadının ifadesi ortaya çıktı: Tehdit edildim
- Eski Gürcistan Devlet Başkanı Saakashvili'ye Atina'da saldırı! Kafasından defalarca yumruklandı
- Ünlü çiftin fotoğrafını paylaşıp olay yorum yapan Tuğba Ekinci, yeni polemiğin fitilini ateşledi
- Cinsel tacizle suçlanan Meksikalı ünlü güreşçinin 99 yıl hapsi isteniyor
- Sinir krizi geçiren 18 yaşındaki genç, pompalı tüfekle önüne gelene ateş etti: 4 ölü, 3 yaralı
- Binlerce kişi kontrollü bir ortamda koronavirüse yakalanmak için gönüllü oldu
- Akılalmaz olay! Yakalanan hırsızlar, çaldıkları altınları polis otosuna saklamışlar
- Fatih Terim, Galatasaray'ın mali durumuyla ilgili konuştu: Deniz bitmiş
- Fenerbahçeli Filip Novak: Koronavirüs değilim
- DSÖ, koronavirüs aşısı için tarih verdi: Aralıktan itibaren onaya sunulmaya hazır olabilir
- Ormanda çıkan yangına müdahale eden bir kişi, yanarak hayatını kaybetti
- Sakatlığı bulunan Efecan Karacan, Sırbistan maçında takımdaki yerini alamayacak
- MEB, yüz yüze eğitim için velilerden istendiği iddia edilen dilekçeyi paylaşarak uyardı
- Son Dakika: İzmir'de 17 kişinin ölümüne neden olan sahte içkilerin dağıtıcısı gözaltına alındı
- DSÖ'den 'sürü bağışıklığı' stratejisine sert tepki: Virüsün serbestçe dolaşmasına izin vermek ahlak dışıdır
- Yamaç'ın en büyük düşmanı öldü! Çukur'da dengeleri değiştiren ayrılık
- Ünlü şarkıcı İrem Derici'den şaşırtan evlilik çıkışı: Para tuzağı
- Erdoğan'dan AB'ye çağrı: Türkiye'nin önerdiği Doğu Akdeniz Konferansı gerçekleşmeli
- Kendra Lust'ın kafes dövüşçüsü Perry'ye para teklif etti! Dövüşçünün sevgilisi, kabul etmedi
- Talihsiz vatandaşın manzara keyfi kötü bitti! Metrelerce yükseklikten aşağı yuvarlandı
- Ormanda cansız bedeni bulunan şahıs, kendini kazara vurmuş
- İki haftadır yayınlanmayan Savaşçı dizisi final mi yaptı? Berk Oktay'dan kafa karıştıran sözler
- Volkswagen yatırımı koronavirüs salgını sonrası yeniden gündeme gelebilir
- Şampiyonluk için favori gösterilen Fenerbahçe'nin oranı düştü
- Türkiye'nin Navtex hamlesi sonrası Almanya ve Fransa'dan küstah çıkış: Akılsızca bir hareket olur
- Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk fotoğraf
- Fatih Terim: Galatasaray'a başkan olmayı düşünmüyorum
- Rusya'dan Türkiye'ye Dağlık Karabağ vetosu! Aliyev'in önerisi reddedildi
- Kozmetik ürün imalatı bahanesiyle sahte içki üreten iş yerine baskın düzenlendi: 6 ton kaçak içki ele geçirildi
- Son Dakika: Türkiye'de 12 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 58 can kaybı, 1614 yeni vaka tespit edildi
- Yunan ekibi PAOK, eski Beşiktaşlı Kagawa'yı gündemine aldı
- Erkek arkadaşı tarafından öldürülüp denize atıldığı iddia edilen Nesrin'in annesinin feryadı yürek dağladı
- Roma'nın eski kaptanı Totti'nin babası, koronavirüse yenik düştü
- Hatay için birlik olan 3 Büyükler, sosyal medyadan birbirlerine meydan okudu
- İngiliz bilim insanları araştırdı! Yüz yıl önceki verem aşısı koronavirüs ölümlerini engelleyebilir
- Eteği patoz makinesine sıkışan kadın hayatını kaybetti