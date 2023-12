Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi

Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için toplanan Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilci ve üyeleri protesto düzenledi.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) öncülüğünde bazı STK'ların desteğiyle Cuma Namazı sonrası Yeni Mahalle Geylani Camisi avlusunda toplananlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto ederek boykot çağrısında bulundu. Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, İsrail ve ABD karşıtı slogan attı, tekbir getirdi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından HÜDA PAR üyesi Mücahit Tatar, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına 'dur' demek için bir araya geldiklerini söyledi.

Müslüman kardeşlerinin yanında olacaklarını ifade eden Tatar, "Filistin ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne giden her meşru eylemin yanındayız ve destekçisiyiz. Bu yolda üzerimize düşen her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Filistin'de her 10 dakikada bir çocuk hayatını kaybediyor. İsrail rejiminin Gazze'ye, Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya karşı saldırılarını durduracak ciddi adımlar derhal atılmalıdır. İsrail'e karşı ekonomik, diplomatik, ticari ve stratejik tüm kanallar kapatılmalı. Gazze'ye acil olarak insani yardım koridoru oluşturulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından Vaiz Selim Basutçu, Filistin'de hayatını kaybedenler için dua etti. - ŞIRNAK