A. Demirspor- Gaziantep FK maçı oynanmayacak mı? Maç neden durdu?

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Adana Demirspor- Gaziantep Fk karşılaşması yoğun yağmur yağışı nedeniyle 13. dakikada durduruldu. Hakemler ve futbolcular karşılaşmaya ara verilmesinin ardından soyunma odasına gitti. A. Demirspor- Gaziantep FK maçı oynanmayacak mı? Maç neden durdu?

ADANA DEMİRSPOR- GAZİANTEP MAÇI OYNANMAYACAK MI?

Süper Lig'in 36. haftasında Adana Demirspor ve Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Konuk Gaziantep FK, mücadelenin 11. dakikasında Denis Dragus'un golüyle öne geçti. Golde asisti Lazar Markovic yaptı. Maçta yoğun yağış etkili olurken hakem Abdülkadir Bitigen 13. dakikada mücadeleyi durdurdu. Hakemler ve futbolcular karşılaşmaya ara verilmesinin ardından soyunma odasına gitti.