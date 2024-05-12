Üye Girişi
Haberler

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet geçirdi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da bir restoranda çorba ve su içen bir vatandaş gelen hesaba isyan etti. Toplamda 110 lira tutan hesapta, suyun 30 TL olduğunu öğrenen vatandaş, duruma tepki gösterdi. Su fiyatı nedeniyle adeta cinnet geçiren yaşlı adam, restoran çalışanları tarafından yaka paça mekandan dışarı çıkarıldı.

İstanbul'da bir restoranda çorba ve su içen vatandaş, kasada 110 liralık hesabı öderken suyun 30 TL olduğunu öğrenince cinnet geçirdi.

SUYUN 30 TL OLMASI KÜPLERE BİNDİRDİ

Suyun 30 TL olmasına isyan eden yaşlı adam, restoranın fiyat politikasına sert tepki gösterdi. Kasada yüksek sesle fiyata isyan eden, o anları da cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaşacağını söyledi.

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet geçirdi

RESTORANDAN YAKA PAÇA DIŞARI ATILDI

Fiyatların normal olduğunu savunan restoran çalışanları, isyan etmeye devam eden yaşlı adamı, yaka paça dışarı çıkardı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

İstanbul 3.Sayfa Yaşam Ekonomi Haberler

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

 Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

 Eurovision'da LGBT propagandası yaparak birinci olan Nemo: Kupayı kırdım

Eurovision'da LGBT propagandası yaparak birinci olan Nemo: Kupayı kırdım

 İsrail basınından skandal Eurovision manşeti: Sayemizde reyting gördünüz

İsrail basınından skandal Eurovision manşeti: Sayemizde reyting gördünüz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title