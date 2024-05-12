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Şimşek'in açıklayacağı kamuda tasarruf paketinin detayları netleşiyor! Kurallara uymayanlar yandı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yarın açıklayacağı tasarruf ve verimlilik paketinin detayları netleşmeye başladı. Kamu yöneticilerinin uyacağı kuralların yer aldığı pakete göre tüm harcamalar kalem kalem çıkarılarak, tasarruf edilecek alanlar belirlenecek. Tasarruf kurallarına uymayan kamu yöneticilerine yaptırım uygulanması da söz konusu olacak.

Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı bir etkinlikte "Önümüzdeki dönemde kamu maliyesine ilişkin birçok hususta adım atacağız. Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızla birlikte tasarruf verimlilik paketini açıklayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

TASARRUF EDİLECEK ALANLAR BELİRLENDİ

Bakan Şimşek'in açıklaması sonrası gözler yarın duyurulacak tasarruf ve verimlilik paketine çevrildi. Yeni pakette sadece tasarruf tedbirleri değil, kamu kurumlarının harcamalarının nasıl verimli hâle geleceğine yönelik tedbirler de yer alacak. Edinilen bilgilere göre, kamudaki tüm harcamalar kalem kalem çıkarılarak, tasarruf edilecek alanlar belirlendi.

HARCAMALARLA İLGİLİ RAPOR TUTULACAK

Tasarruf tedbirlerine uyulup uyulmadığına ilişkin bir takip sistemi de kurulacak. Kamu yöneticileri, belli aralıklarla harcamaları ile ilgili ve tasarruf kalemlerine yönelik rapor tutacak ve bu rapor Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığına sunulacak. Kurulacak takip sistemi ile kim ne kadar tasarruf etmiş, kim kuralları delmiş tespit edilecek.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI GELİYOR

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre tasarruf kurallarına uymayan kamu yöneticilerine bir yaptırım uygulanması da söz konusu olacak. Bu yaptırımların idari nitelikte olacağı, kurallara uymayan kamu yöneticilerine disiplin soruşturması veya görevi ihmal suçuna benzer bir yaptırımın gündeme geleceği kaydediliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Maliye Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (31)

Osman Öner:

Önce saray dan başlayın

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Can null:

Olurmu ya gariban dururken

yanıt15
yanıt1
CROWKİNG KİNG:

Milletvekili sayisindan tasarruf etmeniz lazim. Muhtar sayisindan tasarruf etmeniz lazim. Luzumsuz ne kadar devletin ust kisminda danisman varsa azaltmaniz lazim. Hadi bunlari yapinda Avrupa bizi kiskansin

yanıt35
yanıt0
Hasan Kasapoğlu:

gercekten bu konuda ciddiyseniz butun yabancilarin bedava olan hastane muayene ameliyat ve ilac giderlerini parali yapin bu millet ortadogunun insanlarina bakmak zorunda degil hele bukadar batmış bir ulke ekonomisi bunu artik kaldiramaz yazik bu millete zengin ulkeler bile kendi vatandasina para ile sağlık hizmeti sunarken biz onlardan dahami zenginiz yapmayin bunu gercekten ciddiyseniz

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7
yanıtYanıtla
ZEY ER:

Göçmen sağlıgına geçtim bir süredir.Hekimim.Başta biz ödüyoruz sanıyordum Suriyelilerin sağlık masraflarını ama Avrupa'nın yolladığı destek pakedi var,sağlık harcamaları için.Ordan çıkıyor harcamaları.

yanıt15
yanıt10
Mehmet Gulgul:

Bedava muayene ameliyatmi? Neyden bahsediyorsun kardesim. Bende yurtdisindayim. Daha gecen hafta cocuk hastalandi yurtdisi saglik sigortanla irbitata geciyorsun anlasmali olan hastaneye yönlendiriyorsun iki saat bekleyip onay aldiktan sonra muayeni oluyorsun. Hatta sana nerdeyse check up yapiliyor her tur muayene yapiyor doktor beyler ki ucret alsin. Bi muayene oluyorsun 5bin tl ödeyip cikiyoruz neyden bahsediyorsun sen veya hangi ulkede yasiyorsun?

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CROWKİNG KİNG:

Zey er. Senin doktor maasini hangi devlet oduyor emeklilik gun sayin sosyal calisma haklarini hangi devlet veriyor. Avrupami

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Mehmet Kosovali:

hiç bir inandırıcılığı yok

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Fatih:

ne olduda böyle bir girişime kalkışıldı aklım almıyor

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Hamit Gündoğdu:

Çok basit " yuppi!... Uçuyoruz.." lafı sadece masal olduğu ortaya çıktı veee masal masal matitas, kaynanamın dittiri, vittirisi taş olduğu lafı doğruluk kazandığı için.. yinede inanmıyorum ve hikaye anlatmaya başladıklarına da çok eminim..

yanıt43
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