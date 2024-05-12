Kanun teklifi Meclis'e geliyor! 3 kez stokçuluk yapana 6 gün kapatma cezası

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündeminde önemli bir düzenleme var. Fahiş fiyat ve stokçuluğa yeni cezalar yeni haftada TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak. Düzenleme, fahiş fiyat artışı cezasının 100 bin liradan 1 milyon liraya, stokçuluk cezasının 1 milyon liradan 12 milyon liraya yükselmesini öngörüyor.

FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE TEKLİFİ TBMM GÜNDEMİNDE

TBMM Genel Kurulu'nun yeni haftada gündeminde, fahiş fiyatla mücadele teklifi olacak. 23 maddelik düzenleme, fahiş fiyat artışı cezasının 100 bin liradan 1 milyon liraya, stokçuluk cezasının 1 milyon liradan 12 milyon liraya yükselmesini öngörüyor. Ayrıca en az 3 defa stokçuluk yapanlara 6 gün işyeri kapatma cezası da verilebilecek.

TEZGAHLAR PAZARCILARA DOĞRUDAN TAHSİS EDİLECEK

Teklifle kapalı pazar yerlerinde pazar yerlerindeki tezgahların aracılar yoluyla kiralanması da yasaklanacak. Tezgahlar pazarcılara doğrudan tahsis edilecek. Kanun teklifinin önümüzdeki hafta Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

SALI VE ÇARŞAMBA GRUP TOPLANTILARI YAPILACAK

Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kurulmasını öngören kanun teklifi'nin görüşmelerine ise TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlanacak. Salı ve çarşamba günleri de Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.