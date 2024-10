Antalya'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Antalya'da, İsrail'in Gazze'ye karşı başlattığı işgalin birinci yılında binlerce vatandaşın katılımı ile ' Filistin'e Destek Yürüyüşü' düzenlendi.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırı ve işgalin birinci yıldönümünde binlerce Antalyalı, ' Filistin'e Destek Yürüyüşü'nde bir araya geldi. Aydın Kanza Parkı'nda ellerindeki Türkiye ve Filistin bayrakları ile toplanan vatandaşlar, tekbir ve sloganlarla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Grup adına basın açıklaması yapan Antalya Kudüs Platformu Başkanı Mustafa Erduran, Yahudilerin İsrail'in kuruluş sürecinde Filistin topraklarının yüzde 5,6'sına sahipken BM tarafından 1948 yılında Filistin topraklarının yüzde 56'sının gasp edilerek İsrail'e verildiğini belirtti. 1897 yılında temeli atılan işgalin hedefinin Arz-ı Mevud olarak ifade edilen tüm coğrafyayı işgal etmek olduğunu söyleyen Erduran, "Bugün İsrail, İslam dünyasının kalbine saplanmış gayrimeşru bir işgal yönetimidir. Yüz yıldır belirli aralıklarla devam eden vahşi katliam ve işgal eylemleri nedeniyle sabıkası soykırımlarla dolu olan İsrail, özellikle bir yıldan beri Filistin'de soykırım suçunu en vahşi şekilde işlemektedir. Kesintisiz devam eden saldırılar sonucu on binlerce çocuk, kadın, yaşlı, hasta, engelli ve yüzlerce gazeteci, sağlık çalışanı, insani yardım çalışanı katledildi. İsrail'in terörü karşısında BM ve AB gibi uluslararası örgütler engelleyici bir rol üstlenmedikleri gibi İsrail'i koruyup kollamaktadırlar" ifadelerini kullandı.

"Dünyayı kaosa sürükleyecek"

AB'ye üye ülkeler İsrail'e silah ve para desteğinde bulunurken, BM Güvenlik Konseyi'nin ise İsrail terör örgütünün dokunulmazlığını tescilleyen bir rol üstlendiğini söyleyen Erduran, "Artık herkes anlamaktadır ki İsrail sorunu dünyanın kayıtsız kalamayacağı insani ve vicdani bir sorundur. Yüz yıldır yaşananlar göstermiştir ki İsrail uluslararası hukuk mekanizmalarında yargılanıp ceza almadığı ve yalnızlaştırılmadığı sürece sorun gerçek anlamda çözülmeyecektir. 7 Ekim Aksa Tufanı operasyonu, toprakları işgal edilmiş, soykırıma maruz kalırken yalnız bırakılmış Filistin halkının insani çırpınışını temsil etmektedir. Arz-ı Mevud safsatasıyla saldırgan tutumunu Gazze, Batı Şeria ve tüm Filistin'den sonra Lübnan'a da taşımıştır. Siyonist rejimin bu azgın tutumu bölge halkları için açık bir tehdittir. Kıbrıs'a ve Türkiye'ye doğru sıçrayacağı açık olan bu cüretkar tehdidin tüm dünyayı kaosa sürükleyebileceği görülmelidir" şeklinde konuştu.

Antalya Müftüsü Nazif Yalçınkaya tarafından okunan duanın ardından yürüyüş sona erdi. - ANTALYA