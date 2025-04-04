3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu

3 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, TÜİK tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emekli tarafından sorgulanıyor. Yılda iki kez enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına bağlı olarak zam alan memurlar ve enflasyon farkına göre zamları belirlenecek olan emekliler, 2025 yılının üçüncü enflasyon verisinin belli olmasıyla birlikte 2025 temmuz ayında alacakları zam oranını hesaplıyor.

Peki 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, mart ayında enflasyon aylık yüzde 2,46 olarak açıklandı. Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri 2025 mart ayı için yüzde 10.06 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Memurların alacağı enflasyon farkı yüzde 3.83 olarak açıklandı. Yapılacak bu zam Temmuz 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında 2025 yılının ikinci zammını alacak. Mart sonu itibarıyla bu rakam yüzde 3.83'ü aşmış durumda. Net rakam nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin açıklanacak 3 enflasyon verisi sonrasında belli olacak.

MAAŞ ARTIŞLARINA ÖRNEKLER

Maaşı 14 bin 469 TL olan SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşı 15 bin 924,5 TL'ye çıkacak.

Maaşı 15 bin TL olan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı 16 bin 509 TL'ye çıkacak.

Maaşı 20 bin TL olan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı 22 bin 180 TL'ye çıkacak.

Maaşı 25 bin TL olan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı 27 bin 522,5 TL'ye çıkacak.

Maaşı 30 bin TL olan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı 33 bin 18 TL'ye çıkacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI

En düşük memur emekli maaşı, bu şartlarda 19 bin 916 TL'den 21 bin 708,44'e çıkacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

En düşük memur maaşı ise 41 bin 91 TL'den 44 bin 789,19 TL'ye yükselecek.

MAAŞ ARTIŞLARINA ÖRNEKLER

ÜNVAN: 2025 Ocak-Haziran / 2025 Temmuz-Aralık

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu) 1/4: 66 bin 358 TL / 72 bin 330,22 TL

MEMUR- (Üniversite Mezunu) 9/1: 45 bin 555 TL / 49 bin 654,95 TL

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4: 58 bin 663 TL / 63 bin 942,67 TL

ÖĞRETMEN 1/4: 52 bin 935 TL / 57 bin 699,15 TL

BAŞKOMİSER 3/1: 64 bin 481 TL / 70 bin 284,29 TL

POLİS MEMURU 8/1: 58 bin 938 TL / 64 bin 242,42 TL

UZMAN DOKTOR 1/4: 109 bin 154 TL / 118 bin 977,86 TL

HEMŞİRE - (Üniversite Mezunu) 5/1: 53 bin 465 TL / 58 bin 276,85 TL

MÜHENDİS 1/4: 67 bin 691 TL / 73 bin 783,19 TL

TEKNİSYEN - (Lise Mezunu) 11/1: 47 bin 224 TL / 51 bin 474,16 TL

PROFESÖR 1/4: 96 bin 374 TL / 105 bin 47,66 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1: 63 bin 877 TL / 69 bin 625,93 TL

VAİZ 1/4: 55 bin 332 TL / 60 bin 311,88 TL

AVUKAT 1/4: 63 bin 637 TL / 69 bin 364,33 TL

AY AY 2025 YILI ENFLASYONU