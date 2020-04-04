Yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00
129,38
İş Bankası (B) 31.
04.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:14
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|31.050,00
|-9,21
|2,88
|İş Bankası (C)
|4,57
|-2,56
|-28,71
|İş Bankası (Kur.)
|310.000,10
|1,85
|47,62
|İş Fin.Kir.
|2,83
|5,20
|-25,53
|İş Girişim
|3,35
|8,06
|-11,84
|İş GMYO
|1,32
|9,09
|-25,00
|İş Y. Men. Değ.
|3,85
|-1,03
|-4,39
|İş Yat. Ort.
|2,07
|1,97
|28,47
|İşbir Holding
|415,10
|-2,33
|-3,47
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,44
|12,82
|-29,03
|İttifak Holding
|2,23
|25,99
|-40,05
|İz Hayvancılık Tarım
|2,25
|28,57
|-14,01
|İzmir Demir Çelik
|9,00
|8,43
|9,89
|İzmir Fırça
|1,44
|3,60
|-20,00
|Jantsa Jant Sanayi
|45,80
|-1,18
|-13,89
|Kafein Yazılım
|11,50
|-9,45
|3,23
|Kapital Yat. Holding
|2,28
|1,79
|-5,79
|Kaplamin
|4,75
|-3,46
|-14,41
|Kardemir (A)
|1,95
|2,63
|-26,42
|Kardemir (B)
|1,94
|2,65
|-26,52
|Kardemir (D)
|1,98
|5,32
|-25,56
|Karel Elektronik
|12,88
|0,08
|-11,36
|Karsan Otomotiv
|1,31
|6,50
|-17,09
|Karsu Tekstil
|2,28
|33,33
|-29,63
|Kartonsan
|323,50
|1,89
|-17,03
|Katmerciler Ekipman
|2,54
|12,89
|-33,85
|Kent Gıda
|182,40
|15,44
|3,75
|Kerevitaş Gıda
|3,17
|9,31
|-2,76
|Kervansaray Yat. Holding
|0,31
|10,71
|-43,64
|Kiler GMYO
|2,07
|7,81
|-45,38
|Klimasan Klima
|13,31
|7,60
|-39,72
|Koç Holding
|13,69
|1,71
|-32,63
|Konfrut Gıda
|6,91
|15,17
|-11,64
|Konya Çimento
|181,10
|2,90
|-33,25
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,17
|2,80
|-27,89
|Koza Altın
|59,55
|-3,80
|-19,58
|Koza Madencilik
|9,13
|2,70
|-8,97
|Körfez GMYO
|1,85
|14,20
|-22,59
|Kristal Kola
|1,22
|3,39
|-19,21
|Kron Telekomünikasyon
|15,45
|-1,34
|21,46
|Kuştur Kuşadası Turizm
|21,74
|-10,61
|-8,27
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,25
|11,61
|-24,24
|Kütahya Porselen
|6,30
|3,96
|-4,83
|Lider Faktoring
|2,76
|2,60
|-24,80
|Link Bilgisayar
|20,82
|1,26
|14,71
|Logo Yazılım
|58,60
|-1,84
|-3,62
|Lokman Hekim Sağlık
|5,55
|-16,29
|-3,98
|Lüks Kadife
|6,70
|10,56
|-22,45
|Makina Takım
|1,24
|8,77
|-34,04
|Mardin Çimento
|5,03
|2,65
|-15,03
|Marka Yatırım Holding
|0,99
|23,75
|-16,10
|Marmaris Altınyunus
|65,15
|31,67
|-8,24
|Marshall
|41,88
|-5,97
|-11,91
|Martı GMYO
|0,79
|14,49
|-21,78
|Martı Otel
|0,59
|7,27
|-35,16
|Mavi Giyim
|33,98
|-7,26
|-41,31
|Mazhar Zorlu Holding
|10,85
|-7,26
|-10,26
|Mega Polietilen
|1,75
|26,81
|-20,45
|Menderes Tekstil
|1,17
|11,43
|-10,69
|Mensa
|0,27
|17,39
|-15,62
|Merit Turizm
|13,00
|0,00
|-33,13
|Merko Gıda
|1,05
|-5,41
|0,00
|Metal Gayrimenkul
|0,73
|12,31
|-19,78
|Metemtur Otelcilik
|1,35
|6,30
|-24,16
|Metro Holding
|0,94
|5,62
|-31,88
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,38
|28,97
|-29,59
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,79
|-34,66
|-65,64
|Migros Ticaret
|23,68
|4,69
|-2,23
|Milpa
|1,99
|9,34
|-9,13
|Mistral GMYO
|1,63
|10,88
|-13,76
|MLP Sağlık
|13,05
|-5,23
|-18,44
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,88
|-1,12
|-22,81
|Mondi Tire Kutsan
|6,70
|28,85
|61,84
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.090,00
|0,13
|1,57
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|16,17
|6,45
|27,12
|Net Holding
|1,36
|3,03
|-47,69
|Netaş Telekom.
|10,19
|1,90
|-21,98
|Niğbaş Niğde Beton
|5,75
|-2,54
|-7,26
|Nuh Çimento
|9,14
|9,83
|-16,79
|Nurol GMYO
|2,58
|2,79
|-27,73
|Odaş Elektrik
|1,36
|7,09
|-5,93
|Olmuksan-IP
|3,80
|-7,32
|48,38
|Orge Enerji Elektrik
|4,13
|14,40
|-16,73
|Orma Orman Mahsulleri
|3,20
|-8,83
|15,94
|Osmanlı Menkul
|6,36
|-2,15
|51,43
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,50
|-0,66
|-10,71
|Otokar
|105,60
|1,54
|-28,18
|Oyak Yat. Ort.
|4,42
|-21,21
|89,70
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,78
|6,92
|-10,00
|Özak GMYO
|2,33
|10,43
|-9,34
|Özbal Çelik Boru
|1,31
|5,65
|-18,73
|Özderici GMYO
|1,10
|11,11
|-29,94
|Özerden Plastik
|2,38
|9,17
|4,39
|Panora GMYO
|4,17
|2,21
|-25,94
|Papilon Savunma
|8,23
|3,13
|6,19
|Park Elek.Madencilik
|2,68
|3,08
|-12,13
|Parsan
|11,80
|1,55
|-30,34
|Pegasus
|33,30
|-3,59
|-61,46
|Peker GMYO
|2,34
|4,46
|-25,24
|Penguen Gıda
|3,33
|8,82
|60,87
|Pera GMYO
|0,70
|12,90
|-25,53
|Pergamon Dış Ticaret
|7,12
|7,39
|-11,22
|Petkim
|3,41
|13,29
|-10,50
|Petrokent Turizm
|115,20
|9,09
|-10,07
|Pınar Et ve Un
|9,95
|2,68
|8,51
|Pınar Su
|2,86
|5,15
|23,28
|Pınar Süt
|11,45
|2,97
|-9,63
|Plastikkart
|8,32
|7,63
|-10,25
|Polisan Holding
|1,93
|2,12
|-36,30
|Politeknik Metal
|63,00
|5,00
|-17,18
|Prizma Press Matbaacılık
|5,16
|18,89
|20,00
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.169,50
|0,52
|5,57
|QNB Finans Fin. Kir.
|102,90
|-16,34
|-20,29
|QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF
|644,60
|4,00
|12,59
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|31,00
|3,20
|19,09
|QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF
|30,92
|0,49
|-22,51
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|20,73
|4,22
|-7,95
|QNB Finansbank
|36,50
|4,23
|-2,67
|Ral Yatırım Holding
|8,00
|-2,91
|17,65
|Ray Sigorta
|3,01
|24,90
|-11,99
|Reysaş GMYO
|6,07
|3,58
|32,24
|Reysaş Lojistik
|6,61
|4,42
|50,91
|Rhea Girişim
|1,72
|0,00
|44,54
|Rodrigo Tekstil
|1,36
|7,09
|-24,86
|Royal Halı
|1,61
|-2,42
|17,52
|RTA Laboratuvarları
|4,16
|-27,78
|79,31
|Sabancı Holding
|7,39
|2,94
|-18,97
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,57
|12,72
|17,89
|Salix Yatırım Holding
|4,67
|-6,04
|-35,23
|Sanel Mühendislik
|4,24
|23,62
|4,69
|Sanifoam Sünger
|5,36
|16,78
|7,20
|Sanko Pazarlama
|5,17
|-0,39
|-33,20
|Saray Matbaacılık
|1,53
|14,18
|-14,53
|Sarkuysan
|4,89
|1,87
|1,24
|Sasa Polyester
|8,42
|15,98
|8,93
|Say Reklamcılık
|2,42
|6,61
|8,04
|Sekuro Plastik
|4,25
|-0,23
|-20,71
|Selçuk Ecza Deposu
|7,12
|-12,75
|16,72
|Selçuk Gıda
|1,54
|11,59
|-10,47
|Senkron Güvenlik
|1,96
|7,10
|-28,21
|Serve Film Prodüksiyon
|1,76
|27,54
|10,69
|Servet GMYO
|10,21
|4,40
|20,12
|Seyitler Kimya
|10,01
|4,82
|47,42
|Silverline Endüstri
|1,98
|25,32
|-8,33
|Sinpaş GMYO
|1,01
|14,77
|-12,93
|Smartiks Yazılım
|7,80
|-3,58
|-20,49
|Soda Sanayii
|5,23
|8,96
|-15,37
|Sodaş Sodyum Sanayii
|14,70
|0,68
|50,46
|Söktaş
|2,48
|17,54
|-6,42
|Sönmez Filament
|4,22
|0,48
|-13,52
|Sönmez Pamuklu
|4,17
|3,73
|-15,24
|Sumaş Suni Tahta
|8,40
|1,33
|-15,15
|Şeker Fin. Kir.
|4,68
|0,65
|-2,09
|Şekerbank
|0,88
|3,53
|-32,82
|Şişe Cam
|4,18
|5,82
|-20,68
|Şok Marketler
|9,50
|7,95
|-11,71
|T. Halk Bankası
|4,94
|0,82
|-16,41
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|25,12
|-3,75
|-42,39
|T.S.K.B.
|0,91
|0,00
|-24,79
|T.Tuborg
|12,87
|0,94
|8,15
|Taç Tarım Ürünleri
|2,38
|42,51
|-23,72
|Tat Gıda
|6,01
|6,56
|-1,21
|TAV Havalimanları
|16,12
|-2,13
|-40,66
|Taze Kuru Gıda
|5,98
|9,72
|-17,40
|Tek-Art Turizm
|0,87
|12,99
|-30,95
|Tekfen Holding
|13,49
|9,59
|-30,18
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,81
|2,83
|38,33
|Temapol Polimer Plastik
|4,69
|9,07
|-10,15
|TGS Dış Ticaret
|3,02
|-2,58
|-35,33
|Tofaş Oto. Fab.
|16,76
|1,58
|-28,08
|Torunlar GMYO
|2,01
|12,29
|-26,91
|Trabzon Liman
|8,57
|5,54
|-19,61
|Trabzonspor Sportif
|2,85
|10,04
|32,56
|Trakya Cam
|2,99
|13,26
|-14,57
|Trend GMYO
|2,70
|56,07
|22,73
|TSKB GMYO
|1,51
|11,85
|12,69
|Tuğçelik
|3,59
|8,79
|-9,11
|Tukaş
|8,52
|-1,96
|-31,01
|Turcas Petrol
|2,42
|32,97
|-9,36
|Turkcell
|12,50
|-0,16
|-9,42
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,54
|9,66
|-29,17
|Tüpraş
|84,80
|11,58
|-33,12
|Türk Hava Yolları
|8,93
|0,79
|-38,24
|Türk Prysmian Kablo
|2,99
|4,91
|15,00
|Türk Telekom
|6,49
|-1,07
|-11,94
|Türk Traktör
|42,00
|6,17
|-20,62
|Türker Proje Gayrimenkul
|29,20
|3,47
|-30,48
|Ufuk Yatırım
|2,99
|24,58
|15,89
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,62
|26,56
|-23,58
|Ulusoy Elektrik
|28,02
|-1,27
|5,34
|Ulusoy Un Sanayi
|4,33
|4,84
|13,35
|Umpaş Holding
|0,44
|12,82
|-29,03
|Uşak Seramik
|1,20
|11,11
|-28,99
|Utopya Turizm
|3,75
|23,36
|-23,78
|Uzertaş Boya
|2,73
|6,64
|22,97
|Ülker Bisküvi
|20,40
|5,70
|-8,77
|Ünye Çimento
|3,84
|5,79
|-28,62
|Vakıf Fin. Kir.
|1,67
|6,37
|-30,99
|Vakıf GMYO
|1,98
|8,20
|-19,84
|Vakıf Yat. Ort.
|1,69
|9,03
|-27,47
|Vakıflar Bankası
|4,46
|-0,67
|-19,06
|Vakko Tekstil
|3,86
|-3,02
|-14,98
|Vanet Gıda
|1,24
|21,57
|-13,29
|Verusa Holding
|14,82
|7,78
|-20,15
|Verusaturk Girisim
|3,66
|9,25
|-32,10
|Vestel
|10,20
|0,99
|-19,18
|Vestel Beyaz Eşya
|15,60
|0,39
|-27,78
|Viking Kağıt
|3,70
|-14,35
|97,86
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,09
|-1,42
|-13,64
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,82
|-3,19
|-26,61
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,17
|44,86
|30,30
|Yataş
|5,53
|5,94
|-24,66
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,53
|6,25
|-4,97
|Yeni Gimat GMYO
|12,85
|1,82
|-1,23
|Yeşil GMYO
|0,43
|16,22
|-32,81
|Yeşil Yapı
|0,40
|11,11
|-39,39
|Yeşil Yatırım Holding
|8,42
|4,99
|-25,02
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|4.795,90
|-2,12
|62,85
|Yonga Mobilya
|9,25
|1,65
|0,11
|Yükselen Çelik
|5,82
|7,18
|-5,06
|Yünsa
|8,47
|-0,59
|-16,06
|Zorlu Enerji
|1,09
|5,83
|-33,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA