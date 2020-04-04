Yatırımcı rehberi (9) Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)

İş Bankası (A) 380.383,00

129,38

İş Bankası (B) 31.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 31.050,00 -9,21 2,88 İş Bankası (C) 4,57 -2,56 -28,71 İş Bankası (Kur.) 310.000,10 1,85 47,62 İş Fin.Kir. 2,83 5,20 -25,53 İş Girişim 3,35 8,06 -11,84 İş GMYO 1,32 9,09 -25,00 İş Y. Men. Değ. 3,85 -1,03 -4,39 İş Yat. Ort. 2,07 1,97 28,47 İşbir Holding 415,10 -2,33 -3,47 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,44 12,82 -29,03 İttifak Holding 2,23 25,99 -40,05 İz Hayvancılık Tarım 2,25 28,57 -14,01 İzmir Demir Çelik 9,00 8,43 9,89 İzmir Fırça 1,44 3,60 -20,00 Jantsa Jant Sanayi 45,80 -1,18 -13,89 Kafein Yazılım 11,50 -9,45 3,23 Kapital Yat. Holding 2,28 1,79 -5,79 Kaplamin 4,75 -3,46 -14,41 Kardemir (A) 1,95 2,63 -26,42 Kardemir (B) 1,94 2,65 -26,52 Kardemir (D) 1,98 5,32 -25,56 Karel Elektronik 12,88 0,08 -11,36 Karsan Otomotiv 1,31 6,50 -17,09 Karsu Tekstil 2,28 33,33 -29,63 Kartonsan 323,50 1,89 -17,03 Katmerciler Ekipman 2,54 12,89 -33,85 Kent Gıda 182,40 15,44 3,75 Kerevitaş Gıda 3,17 9,31 -2,76 Kervansaray Yat. Holding 0,31 10,71 -43,64 Kiler GMYO 2,07 7,81 -45,38 Klimasan Klima 13,31 7,60 -39,72 Koç Holding 13,69 1,71 -32,63 Konfrut Gıda 6,91 15,17 -11,64 Konya Çimento 181,10 2,90 -33,25 Kordsa Teknik Tekstil 9,17 2,80 -27,89 Koza Altın 59,55 -3,80 -19,58 Koza Madencilik 9,13 2,70 -8,97 Körfez GMYO 1,85 14,20 -22,59 Kristal Kola 1,22 3,39 -19,21 Kron Telekomünikasyon 15,45 -1,34 21,46 Kuştur Kuşadası Turizm 21,74 -10,61 -8,27 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,25 11,61 -24,24 Kütahya Porselen 6,30 3,96 -4,83 Lider Faktoring 2,76 2,60 -24,80 Link Bilgisayar 20,82 1,26 14,71 Logo Yazılım 58,60 -1,84 -3,62 Lokman Hekim Sağlık 5,55 -16,29 -3,98 Lüks Kadife 6,70 10,56 -22,45 Makina Takım 1,24 8,77 -34,04 Mardin Çimento 5,03 2,65 -15,03 Marka Yatırım Holding 0,99 23,75 -16,10 Marmaris Altınyunus 65,15 31,67 -8,24 Marshall 41,88 -5,97 -11,91 Martı GMYO 0,79 14,49 -21,78 Martı Otel 0,59 7,27 -35,16 Mavi Giyim 33,98 -7,26 -41,31 Mazhar Zorlu Holding 10,85 -7,26 -10,26 Mega Polietilen 1,75 26,81 -20,45 Menderes Tekstil 1,17 11,43 -10,69 Mensa 0,27 17,39 -15,62 Merit Turizm 13,00 0,00 -33,13 Merko Gıda 1,05 -5,41 0,00 Metal Gayrimenkul 0,73 12,31 -19,78 Metemtur Otelcilik 1,35 6,30 -24,16 Metro Holding 0,94 5,62 -31,88 Metro Petrol ve Tesisleri 1,38 28,97 -29,59 Metro Yatırım Ortaklığı 2,79 -34,66 -65,64 Migros Ticaret 23,68 4,69 -2,23 Milpa 1,99 9,34 -9,13 Mistral GMYO 1,63 10,88 -13,76 MLP Sağlık 13,05 -5,23 -18,44 MMC San. ve Tic. Yat. 0,88 -1,12 -22,81 Mondi Tire Kutsan 6,70 28,85 61,84 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.090,00 0,13 1,57 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,17 6,45 27,12 Net Holding 1,36 3,03 -47,69 Netaş Telekom. 10,19 1,90 -21,98 Niğbaş Niğde Beton 5,75 -2,54 -7,26 Nuh Çimento 9,14 9,83 -16,79 Nurol GMYO 2,58 2,79 -27,73 Odaş Elektrik 1,36 7,09 -5,93 Olmuksan-IP 3,80 -7,32 48,38 Orge Enerji Elektrik 4,13 14,40 -16,73 Orma Orman Mahsulleri 3,20 -8,83 15,94 Osmanlı Menkul 6,36 -2,15 51,43 Ostim Endüstriyel Yat 1,50 -0,66 -10,71 Otokar 105,60 1,54 -28,18 Oyak Yat. Ort. 4,42 -21,21 89,70 Oylum Sınai Yatırımlar 2,78 6,92 -10,00 Özak GMYO 2,33 10,43 -9,34 Özbal Çelik Boru 1,31 5,65 -18,73 Özderici GMYO 1,10 11,11 -29,94 Özerden Plastik 2,38 9,17 4,39 Panora GMYO 4,17 2,21 -25,94 Papilon Savunma 8,23 3,13 6,19 Park Elek.Madencilik 2,68 3,08 -12,13 Parsan 11,80 1,55 -30,34 Pegasus 33,30 -3,59 -61,46 Peker GMYO 2,34 4,46 -25,24 Penguen Gıda 3,33 8,82 60,87 Pera GMYO 0,70 12,90 -25,53 Pergamon Dış Ticaret 7,12 7,39 -11,22 Petkim 3,41 13,29 -10,50 Petrokent Turizm 115,20 9,09 -10,07 Pınar Et ve Un 9,95 2,68 8,51 Pınar Su 2,86 5,15 23,28 Pınar Süt 11,45 2,97 -9,63 Plastikkart 8,32 7,63 -10,25 Polisan Holding 1,93 2,12 -36,30 Politeknik Metal 63,00 5,00 -17,18 Prizma Press Matbaacılık 5,16 18,89 20,00 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.169,50 0,52 5,57 QNB Finans Fin. Kir. 102,90 -16,34 -20,29 QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 644,60 4,00 12,59 QNB Finans Portföy Altın BYF 31,00 3,20 19,09 QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 30,92 0,49 -22,51 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,73 4,22 -7,95 QNB Finansbank 36,50 4,23 -2,67 Ral Yatırım Holding 8,00 -2,91 17,65 Ray Sigorta 3,01 24,90 -11,99 Reysaş GMYO 6,07 3,58 32,24 Reysaş Lojistik 6,61 4,42 50,91 Rhea Girişim 1,72 0,00 44,54 Rodrigo Tekstil 1,36 7,09 -24,86 Royal Halı 1,61 -2,42 17,52 RTA Laboratuvarları 4,16 -27,78 79,31 Sabancı Holding 7,39 2,94 -18,97 Safkar Ege Soğutmacılık 2,57 12,72 17,89 Salix Yatırım Holding 4,67 -6,04 -35,23 Sanel Mühendislik 4,24 23,62 4,69 Sanifoam Sünger 5,36 16,78 7,20 Sanko Pazarlama 5,17 -0,39 -33,20 Saray Matbaacılık 1,53 14,18 -14,53 Sarkuysan 4,89 1,87 1,24 Sasa Polyester 8,42 15,98 8,93 Say Reklamcılık 2,42 6,61 8,04 Sekuro Plastik 4,25 -0,23 -20,71 Selçuk Ecza Deposu 7,12 -12,75 16,72 Selçuk Gıda 1,54 11,59 -10,47 Senkron Güvenlik 1,96 7,10 -28,21 Serve Film Prodüksiyon 1,76 27,54 10,69 Servet GMYO 10,21 4,40 20,12 Seyitler Kimya 10,01 4,82 47,42 Silverline Endüstri 1,98 25,32 -8,33 Sinpaş GMYO 1,01 14,77 -12,93 Smartiks Yazılım 7,80 -3,58 -20,49 Soda Sanayii 5,23 8,96 -15,37 Sodaş Sodyum Sanayii 14,70 0,68 50,46 Söktaş 2,48 17,54 -6,42 Sönmez Filament 4,22 0,48 -13,52 Sönmez Pamuklu 4,17 3,73 -15,24 Sumaş Suni Tahta 8,40 1,33 -15,15 Şeker Fin. Kir. 4,68 0,65 -2,09 Şekerbank 0,88 3,53 -32,82 Şişe Cam 4,18 5,82 -20,68 Şok Marketler 9,50 7,95 -11,71 T. Halk Bankası 4,94 0,82 -16,41 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 25,12 -3,75 -42,39 T.S.K.B. 0,91 0,00 -24,79 T.Tuborg 12,87 0,94 8,15 Taç Tarım Ürünleri 2,38 42,51 -23,72 Tat Gıda 6,01 6,56 -1,21 TAV Havalimanları 16,12 -2,13 -40,66 Taze Kuru Gıda 5,98 9,72 -17,40 Tek-Art Turizm 0,87 12,99 -30,95 Tekfen Holding 13,49 9,59 -30,18 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,81 2,83 38,33 Temapol Polimer Plastik 4,69 9,07 -10,15 TGS Dış Ticaret 3,02 -2,58 -35,33 Tofaş Oto. Fab. 16,76 1,58 -28,08 Torunlar GMYO 2,01 12,29 -26,91 Trabzon Liman 8,57 5,54 -19,61 Trabzonspor Sportif 2,85 10,04 32,56 Trakya Cam 2,99 13,26 -14,57 Trend GMYO 2,70 56,07 22,73 TSKB GMYO 1,51 11,85 12,69 Tuğçelik 3,59 8,79 -9,11 Tukaş 8,52 -1,96 -31,01 Turcas Petrol 2,42 32,97 -9,36 Turkcell 12,50 -0,16 -9,42 Tümosan Motor ve Traktör 4,54 9,66 -29,17 Tüpraş 84,80 11,58 -33,12 Türk Hava Yolları 8,93 0,79 -38,24 Türk Prysmian Kablo 2,99 4,91 15,00 Türk Telekom 6,49 -1,07 -11,94 Türk Traktör 42,00 6,17 -20,62 Türker Proje Gayrimenkul 29,20 3,47 -30,48 Ufuk Yatırım 2,99 24,58 15,89 Ulaşlar Turizm Yat. 1,62 26,56 -23,58 Ulusoy Elektrik 28,02 -1,27 5,34 Ulusoy Un Sanayi 4,33 4,84 13,35 Umpaş Holding 0,44 12,82 -29,03 Uşak Seramik 1,20 11,11 -28,99 Utopya Turizm 3,75 23,36 -23,78 Uzertaş Boya 2,73 6,64 22,97 Ülker Bisküvi 20,40 5,70 -8,77 Ünye Çimento 3,84 5,79 -28,62 Vakıf Fin. Kir. 1,67 6,37 -30,99 Vakıf GMYO 1,98 8,20 -19,84 Vakıf Yat. Ort. 1,69 9,03 -27,47 Vakıflar Bankası 4,46 -0,67 -19,06 Vakko Tekstil 3,86 -3,02 -14,98 Vanet Gıda 1,24 21,57 -13,29 Verusa Holding 14,82 7,78 -20,15 Verusaturk Girisim 3,66 9,25 -32,10 Vestel 10,20 0,99 -19,18 Vestel Beyaz Eşya 15,60 0,39 -27,78 Viking Kağıt 3,70 -14,35 97,86 Yapı Kredi Koray GMYO 2,09 -1,42 -13,64 Yapı ve Kredi Bank. 1,82 -3,19 -26,61 Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,17 44,86 30,30 Yataş 5,53 5,94 -24,66 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,53 6,25 -4,97 Yeni Gimat GMYO 12,85 1,82 -1,23 Yeşil GMYO 0,43 16,22 -32,81 Yeşil Yapı 0,40 11,11 -39,39 Yeşil Yatırım Holding 8,42 4,99 -25,02 Yibitaş İnşaat Malzeme 4.795,90 -2,12 62,85 Yonga Mobilya 9,25 1,65 0,11 Yükselen Çelik 5,82 7,18 -5,06 Yünsa 8,47 -0,59 -16,06 Zorlu Enerji 1,09 5,83 -33,13 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: AA