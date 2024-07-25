Ark Invest Spot Bitcoin ETF'sinden milyonlarca dolarlık hisse satışı yaptı

Ark Invest'in ARKB fonundan 7,76 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleşti. Bu önemli satış, fonun portföy çeşitliliğini koruma hedefiyle uyumlu ve ARKW ETF'sindeki varlık ağırlıklarını yeniden dengelenmesi sürecinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Ark Invest, Bitcoin ETF Hisselerini Sattı

Ark Invest, kısa bir süre önce ilgi çekici bir hamle gerçekleştirdi. Cathie Wood'un liderliğindeki şirket, yakın zamanda piyasaya sunduğu ARKB kodlu spot Bitcoin ETF'sinden önemli bir satış yaptı.

Geçtiğimiz gün gerçekleşen işlemde, Ark Invest'in Bitcoin ETF'si olan ARKW'den 118.209 adet ARKB hissesi elden çıkarıldı. Bu satışın toplam değeri 7,76 milyon dolara ulaştı. Bu hareket, ARKB'nin Ocak ayındaki lansmanından bu yana ilk kez gerçekleşen bir hisse satışı olarak kayıtlara geçti.

Ark Invest'in bu kararının arkasında, şirketin uzun süredir benimsediği bir yatırım stratejisi bulunuyor. Şirketin benimsediği stratejiye göre hiçbir varlığın portföy içindeki ağırlığı yüzde 10'u geçmemeli. ARKB hisselerinin değer kazanmasıyla birlikte şirketin bu dengeyi koruma gereği ortaya çıktı.

Güncel veriler ARKB'nin ARKW ETF'sindeki ağırlığının yüzde 10,98'e ulaştığını gösteriyor. Bu oran, ARKB'yi Tesla, Roku ve Coinbase gibi büyük şirketlerin önüne geçirerek fonun en büyük varlığı konumuna getirdi. ARKW'nin elindeki ARKB varlıklarının toplam piyasa değeri 162,5 milyon dolara yükseldi. ARKB, piyasaya sunulduğundan bu yana yaklaşık yüzde 31'lik bir değer artışı kaydetti.

Bununla birlikte ARKW fonu genel performansıyla da göz dolduruyor. Son bir yıllık dönemde fonun değeri yüzde 33 oranında yükseldi.