Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Ark Invest Spot Bitcoin ETF'sinden milyonlarca dolarlık hisse satışı yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yatırım şirketi Ark Invest, ARKB kodlu spot Bitcoin ETF'sinden 7,76 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi. Bu satış, fonun portföy çeşitliliğini koruma hedefiyle uyumlu ve ARKW ETF'sindeki varlık ağırlıklarını yeniden dengelenmesi sürecinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Ark Invest'in ARKB fonundan 7,76 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleşti. Bu önemli satış, fonun portföy çeşitliliğini koruma hedefiyle uyumlu ve ARKW ETF'sindeki varlık ağırlıklarını yeniden dengelenmesi sürecinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Ark Invest, Bitcoin ETF Hisselerini Sattı

Ark Invest, kısa bir süre önce ilgi çekici bir hamle gerçekleştirdi. Cathie Wood'un liderliğindeki şirket, yakın zamanda piyasaya sunduğu ARKB kodlu spot Bitcoin ETF'sinden önemli bir satış yaptı.

Geçtiğimiz gün gerçekleşen işlemde, Ark Invest'in Bitcoin ETF'si olan ARKW'den 118.209 adet ARKB hissesi elden çıkarıldı. Bu satışın toplam değeri 7,76 milyon dolara ulaştı. Bu hareket, ARKB'nin Ocak ayındaki lansmanından bu yana ilk kez gerçekleşen bir hisse satışı olarak kayıtlara geçti.

Ark Invest'in bu kararının arkasında, şirketin uzun süredir benimsediği bir yatırım stratejisi bulunuyor. Şirketin benimsediği stratejiye göre hiçbir varlığın portföy içindeki ağırlığı yüzde 10'u geçmemeli. ARKB hisselerinin değer kazanmasıyla birlikte şirketin bu dengeyi koruma gereği ortaya çıktı.

Güncel veriler ARKB'nin ARKW ETF'sindeki ağırlığının yüzde 10,98'e ulaştığını gösteriyor. Bu oran, ARKB'yi Tesla, Roku ve Coinbase gibi büyük şirketlerin önüne geçirerek fonun en büyük varlığı konumuna getirdi. ARKW'nin elindeki ARKB varlıklarının toplam piyasa değeri 162,5 milyon dolara yükseldi. ARKB, piyasaya sunulduğundan bu yana yaklaşık yüzde 31'lik bir değer artışı kaydetti.

Bununla birlikte ARKW fonu genel performansıyla da göz dolduruyor. Son bir yıllık dönemde fonun değeri yüzde 33 oranında yükseldi.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

Kripto Para Bitcoin Kripto Para Haberler

Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı

Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı

 Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al, düş yakamızdan

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al, düş yakamızdan

 Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

Bakmadan Geçme

Ruzomberok Trabzonspor maçı ilk 11'i! Trabzonspor'un Ruzomberok maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Ruzomberok Trabzonspor maçı CANLI izle! (HD) 25 Temmuz Ruzomberok Trabzonspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? A Spor CANLI izle! (RUZONBEROK-TRABZONSPOR) A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Küçükçekmece, Kağıthane, Avcılar 25-26 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Buca, Menderes, Ödemiş 25-26 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Şahinbey, Nurdağı, Araban 25-26 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Seyhan, Yumurtalık, Feke 25-26 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Selçuklu, Sarayönü, Bozkır 25-26 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Nilüfer, İnegöl, Mustafakemalpaşa 25-26 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Kepez, Serik, Döşemealtı 25-26 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Beypazarı, Sincan, Bala 25-26 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Temmuz günün maçları nereden izlenir? MasterChef Türkiye 2024'te ana kadroya giren 12. yarışmacı kim oldu? MasterChef kim kazandı? 26 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 26 Temmuz burç yorumları nedir? RUZOMBEROK- TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE #128308 Ruzomberok- Trabzonspor maçı şifresiz mi, hangi kanalda, saat kaçta?
4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış

4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title