Akfen GYO'nun portföy değeri yüzde 20 arttı

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (Akfen GYO) portföy değeri ara dönem değerleme sonuçlarına göre artış kaydetti. Akfen GYO'nun toplam portföy değeri 6 ayda yüzde 20 artarak 689 milyon Euro olarak gerçekleşti.

Türkiye ve yurt dışında faaliyet gösteren 19 otel, 2 öğrenci yurdu, ofis, fabrika binası ve tatil köyünün yanı sıra geliştirilmesi devam eden 124 bin 72 metrekarelik projeye sahip olan Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (Akfen GYO) portföy değeri 6 ayda yüzde 20 artarak 689 milyon Euro olarak gerçekleşti. Böylece Akfen GYO portföyüne yönelik hazırlanan ara dönem gayrimenkul değerleme raporlarıyla birlikte Akfen GYO'nun varlıklarının toplam değeri 24 milyar lirayı geçti.

"FARKLI SEGMENTLERDE YATIRIM YAPARAK DAHA DENGELİ BİR YAPI OLUŞTURUYORUZ"

Akfen GYO Genel Müdürü Ece Demirpençe, "Portföyümüzü çeşitlendirerek, yatırım risklerimizi minimize ediyor ve farklı segmentlerde yatırım yaparak daha dengeli bir yapı oluşturuyoruz. Yatırımcılarımıza en yüksek getiriyi sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Portföyümüzün değeri, stratejik yatırımlarımız ve gayrimenkul sektöründeki güçlü duruşumuz sayesinde önemli bir artış gösterdi. Portföyümüzü çeşitlendirerek, yatırım risklerimizi minimize ediyor ve farklı segmentlerde yatırım yaparak daha dengeli bir yapı oluşturuyoruz. Yatırımcılarımıza en yüksek getiriyi sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Portföydeki bu değer artışının, Akfen GYO'nun farklı segmentlerdeki projeleriyle yatırımcılara daha geniş fırsatlar sunma hedeflerine bir adım daha yaklaştırdığını söyleyen Demirpençe, "Gayrimenkul sektöründe sürdürülebilir ve karlı yatırımlar yaparak, hem ülkemize hem de yatırımcılarımıza katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Akfen GYO'nun portföyünde yer alan ve değerlemesi yapılan varlıklar şu şekilde sıralandı:

Bodrum Loft, Hadımköy Fabrika, Ibis Otel Adana, Ibis Otel Ankara Havalimanı, Ibis Otel Bursa, Ibis Otel Esenyurt, Ibis Otel Eskişehir, Ibis Otel İzmir, Ibis Otel Tuzla, Isparta Öğrenci Yurdu, Kıyıkışlacık Projesi, Kütahya Öğrenci Yurdu, Novotel Bosphorus Karaköy İstanbul, Novotel Trabzon, Novotel ve Ibis Otel Gaziantep, Novotel ve Ibis Otel Kayseri, Novotel ve Ibis Otel Zeytinburnu, Söğütlüçeşme Projesi, Yalıkavak Villa Projesi.