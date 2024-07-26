Yatırımcılara 6 önemli çağrıda bulunan Erdoğan, 30 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'nın ayrıntılarını açıkladı. Erdoğan, 6 maddelik çağrı ile 20 milyar dolarlık yatırımı ülkeye kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Türk ekonomisinin kabuk değiştirdiğini belirten Erdoğan, "İş dünyamız şunu bilsin, bu sürecin sonunda ekonomimiz farklı bir lige yükselecek. Türkiye yeni dönemini forveti olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıtım toplantısında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle; "Büyük dönüşüm sürecinde geleceği öngörerek atılan adımlar Türkiye'nin hedefleri açısından önemlidir. Programın doğru zamanda yapılmış bir stratejik hamle olduğuna inanıyorum. Yakın geçmişte yaşanan krizlere bakmak bile sistemin çoktan iflas bayrağını çektiğini göstermektedir.

Küresel ekonomik fırtınadan ülkemizin en az şekilde etkilenmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Son dönemde açıklanan veriler doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Yurt dışındaki piyasa aktörlerinin de Türk ekonomisine güveni yükseliyor. Yatırım ortamının iyileştirilmesi için gereken adımları atıyoruz. Yerli ve milli elektrikli otomobilimiz Togg artık yollarda. Çamur atanlara rağmen hedefimize ulaştık. Togg'da gösterdiğimiz irade diğer sektörleri ilham kaynağı oldu. Kısa süre önce BYD ile 1 milyar doları aşan yatırım sözleşmesi imzaladık.Başka şirketlerle de görüşmelerimiz sürüyor. Uluslararası doğrudan yatırımlarda önümüzdeki dönemde daha güçlü canlanma göreceğiz.

"TÜRKİYE YENİ DÖNEMİN FORVETİ OLACAK"

Yüksek teknolojiye dayalı yatırımları daha fazla ülkemize çekmek istiyoruz. Yeni teşvik ve finansman enstrümanlarını devreye alıyoruz. 750 milyon dolarlık finansmanı sanayicilere, KOBİ'lere ve yeşil teknoloji girişimlerine sunduk. Türk ekonomisi kabuk değiştiriyor. İş dünyamız şunu bilsin, bu sürecin sonunda ekonomimiz farklı bir lige yükselecek. Türkiye yeni dönemini forveti olacak.

YATIRIM DESTEĞİNDE 4 ŞART

HIT-30 programı önemli bir kilometre taşı rolü üstlenecek. Yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli yeni yatırımlar için avantajları pekiştirirken 2030'a kadar yüksek teknoloji yatırımının odak noktası haline gelmesi amaçlıyoruz. Yatırımlara nitelikli destekler sağlayacağız. Başlıca 4 nitelik arayacağız. Yeni teknolojileri odağa almasına, rekabet için ekonomik ölçeğe, teknik yeterliliğe ve teknolojik kazanıma bakacağız. Bu yatırımlara proje bazlı teşvik yanı sıra cazip finansman imkanları sunacağız.

YATIRIMCILARA 6 MADDELİK ÇAĞRI

6 çağrıyı paylaşıyoruz. Birincisi HIT elektrikli araçlar çağrısı. Bu alanda üretim kapasitesini en az yıllık 1 milyona çıkarmayı öngören 5 milyar dolarlık teşvik paketini devreye alıyoruz. Bu yatırımlar sayesinde yan sanayisiyle sektörü geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz.

BATARYA İÇİN 4,5 MİLYAR DOLARLIK DESTEK

Batarya üretimini diğer öncelikli alan olarak belirledik. 2030'a kadar 80 gigavat kapasite inşa ederek bölgesel üretim üssü olmayı hedefliyoruz. Megavat saat başına 6 bin dolara kadar hibe desteğini içeren 4,5 milyar dolarlık teşvik paketini yatırımcılara sunuyoruz.

ÇİP YATIRIMINA YÜZDE 40 ORANINDA HİBE DESTEĞİ

Çip teknojlerinini stratejik önemi artıyor. Bizim de çip tasarlama ve üretme kapasitemizi geliştirmemiz önemli. Çip tasarımı konusunda büyüyen bir ekosisteme sahiptir. Çip çağrısını başlatıyoruz. Çip fabrikasını ülkemize kazandırmak için 5 milyar dolarlık teşvik paketini devreye alıyoruz. Yüzde 40'a varan oranda sermaye katkısı ve hibe desteği içerecek.

GÜNEŞ VE RÜZGAR İÇİN 3,2 MİLYAR DOLARLIK DESTEK

Yeşil enerji başlığı önemli odak alanlarından biri. Güneş hücresi ve paneli, rüzgar türbinlerinin kanat ve jeneratör üretiminde iyi konumdayız. Güneş ve rüzgar teknolojilerine yönelik güneşte 15 gigavatlık hücre yatırımlarına megavat başına 8 bin dolara kadar hibe desteği verilecek, 2,5 milyar dolarlık paketi buluyor. Rüzgar enerjisinde toplamda 1,7 milyar dolarlık kaynak ayırıyoruz.

AR-GE MERKEZİ KURANA PERSONEL GİDERİ DESTEĞİ

Son çağrımız da Ar-Ge merkezlerinin Türkiye'ye kazandırılmasını amaçlayan esnek model. Dünyanın en büyük ilk bin firmanın personel giderlerinin yarısını karşılayacağız. En az 20 milyar dolarlık özel sektör yatırımı kazandırmayı hedefliyoruz. 30 milyar dolarlık kaynağı yüksek teknoloji yatırımlarına yönlendireceğiz."